        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?

        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?

        Kuraklık çok sayıda ülke için giderek ciddi bir tehdit hâline gelirken, bazı ülkeler çözüm olarak deniz suyunu tuzdan arındırma yöntemini tercih ediyor. Habertürk TV'den Esra Toptaş'ın haberi...

        Giriş: 25.08.2025 - 20:10 Güncelleme: 25.08.2025 - 20:41
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Kuraklık en büyük sorunlarımızdan biri. Sadece bizim değil tüm dünyanın. Uzun süren yağışsız dönemlere dayanabilmek, susuz kalmamak için de çeşitli alternatifler hayata geçiriliyor.

        İşte onlardan biri de deniz suyunu tuzdan arındırarak kullanmak. Yüksek maliyetli ancak pek çok ülke de bu yöntemi kullanıyor. Deniz suyunu tuzdan arındırma yöntemini hangi ülkeler hayata geçirdi? Prof. Dr. Mustafa Öztürk dünyadaki örnekleri şöyle açıklıyor:

        * Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), içme suyunun %42'si günde 7 milyon metreküpten (m3) fazla su üreten tuzdan arındırma tesislerinden geliyor; Kuveyt'te bu oran %90, Umman'da %86 ve Suudi Arabistan'da %70.

        * Suudi Arabistan'ın tuzdan arındırma kapasitesinin 2022'de günlük 5,6 milyon metreküpten (m3) 2025'te günlük 8,5 milyon m3'e çıkması ve ülkenin su tüketiminin %90'ından fazlasını karşılaması bekleniyor.

        * Aynı durum, tuzdan arındırılmış su üretiminin 2030 yılına kadar iki katından fazla artacağı BAE, Kuveyt, Bahreyn ve İsrail için de geçerli.

        * Cezayir, 631 milyon m3/yıl tuzdan arındırılmış su üretim kapasitesiyle Akdeniz'de 2. sırada yer almaktadır.

        * İspanya, 405 milyon m3/yıl,

        * Mısır, 200 milyon m3/yıl

        * Cezayir'de en az 20 tuzdan arındırma tesisi faaliyet gösteriyor.

        * ABD, Avustralya, Bahreyn, Şili, İsrail, Malta, Meksika, Çin, Singapur ve Hindistan da deniz suyundan içme suyu üretiyor.

        * Tüm sahil şehirlerinde deniz suyundan temiz, kaliteli, güvenli ve ekonomik içme ve kullanma suyu üretmek mümkündür. Susuzluk ve kuraklık tehditi altındaki sahil şehirleri için deniz suyu önemli taze su kaynağıdır. Çözümsüzlük yok. Her zaman pek çok çözüm var.

        * Singapur, İsrail, ABD, Avusturalya, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi çeşitli ülkelerde deniz suyundan içme suyu üretim maliyeti, Japonya Fukuoka hariç, metreküpü 0,45 dolar ile 1,03 dolar arasında değişmektedir.

        * Deniz suyundan içme suyu üretmede enerji tüketimi değişimi, 1978'lerde bir metreküp su üretmek için yaklaşık 20 kWh enerji tüketilirken günümüzde bu değer 1 kWh düşmüştür.

