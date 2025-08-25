Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?

Kuraklık en büyük sorunlarımızdan biri. Sadece bizim değil tüm dünyanın. Uzun süren yağışsız dönemlere dayanabilmek, susuz kalmamak için de çeşitli alternatifler hayata geçiriliyor.

İşte onlardan biri de deniz suyunu tuzdan arındırarak kullanmak. Yüksek maliyetli ancak pek çok ülke de bu yöntemi kullanıyor. Deniz suyunu tuzdan arındırma yöntemini hangi ülkeler hayata geçirdi? Prof. Dr. Mustafa Öztürk dünyadaki örnekleri şöyle açıklıyor:

* Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), içme suyunun %42'si günde 7 milyon metreküpten (m3) fazla su üreten tuzdan arındırma tesislerinden geliyor; Kuveyt'te bu oran %90, Umman'da %86 ve Suudi Arabistan'da %70.

* Suudi Arabistan'ın tuzdan arındırma kapasitesinin 2022'de günlük 5,6 milyon metreküpten (m3) 2025'te günlük 8,5 milyon m3'e çıkması ve ülkenin su tüketiminin %90'ından fazlasını karşılaması bekleniyor.

* Aynı durum, tuzdan arındırılmış su üretiminin 2030 yılına kadar iki katından fazla artacağı BAE, Kuveyt, Bahreyn ve İsrail için de geçerli.

* Cezayir, 631 milyon m3/yıl tuzdan arındırılmış su üretim kapasitesiyle Akdeniz'de 2. sırada yer almaktadır.