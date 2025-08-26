Habertürk
Habertürk
        Meteoroloji'den açıklama! Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var - 26 Ağustos Hava Durumu

        Meteoroloji'den açıklama! Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege'de kuvvetli poyraz etkili olurken, Orta ve Doğu Karadeniz ile Toroslar ile Hatay çevreleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 07:12 Güncelleme: 26.08.2025 - 07:12
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 28°

        Ankara

        Güneşli 29°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Bulutlu 25°

        Bursa

        Güneşli 27°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        EDİRNE °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Parçalı bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 27°C

        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        KARS °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

