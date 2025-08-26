Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 28° Ankara Güneşli 29° İzmir Güneşli 34° Antalya Güneşli 37° Trabzon Bulutlu 25° Bursa Güneşli 27° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 36° Ağrı Güneşli 32°

Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 28°C Az bulutlu ve açık EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 29°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 34°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 32°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 33°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 29°C Az bulutlu ve açık ÇANKIRI °C, 31°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 28°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 29°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 28°C Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 28°C Parçalı bulutlu SİNOP °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 27°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı TOKAT °C, 29°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 31°C Az bulutlu ve açık KARS °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 29°C Az bulutlu ve açık GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.