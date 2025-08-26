Gebze'de karısını öldürüp kendini vuran koca, gözaltına alındı

Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi 1475 Sokak üzerindeki bir sitede 4 çocuk annesi Sevgül Ulutaş (55), tartıştığı eşi Cengiz Ulutaş (63) tarafından önce bıçaklı saldırıya uğradı, ardından tabanca ile vuruldu. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, ardından Cengiz Ulutaş, aynı silahla kendisini de yanağından vurdu.

TALİHSİZ KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası vücuduna 4 kurşun isabet eden Sevgül Ulutaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan Cengiz Ulutaş ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sevgül Ulutaş'ın cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

TABURCU OLAN ŞÜPHELİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Hayati tehlikesi bulunmayan Cengiz Ulutaş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Ulutaş, yüzü sarılı şekilde hastaneden çıkarıldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.