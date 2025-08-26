Habertürk
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!

        Adana'da, kına gecesinde çıkan kavgada damadın anneannesi olan Eşe Adamhasan hayatını kaybetmişti. Cinayetle biten kavganın sebebinin, düğüne katılan davetlilerden İslam Ç.'nin tişörtünü çıkarıp atletle oynamak istemesi olduğu öğrenildi

        Giriş: 26.08.2025 - 07:50 Güncelleme: 26.08.2025 - 07:50
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Adana'nın Sarıçam ilçesinde, pazar gecesi Cerenli Mahallesi'ndeki bir evin avlusunda kına gecesi düzenlendi.

        TİŞÖRTÜNÜ ÇIKARIP OYNAMAK İSTEDİ

        Kına gecesinde iddiaya göre davetlilerden İslam Ç.'nin tişörtünü çıkarıp oynamak istemesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

        Hayatını kaybeden Eşe Adamhasan, 68 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Eşe Adamhasan, 68 yaşındaydı.

        AA'daki habere göre kavga sırasında İslam Ç.'nin arkadaşı Erkan U.'nun pompalı tüfekle ateş açması sonucu gelinin babaannesi, damadın da anneannesi olan Eşe Adamhasan (68) yaralandı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Eşe Adamhasan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        FİRARDAKİ ZANLI ARANIYOR

        Kadının cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliden 3'ünü gözaltına aldı. Firari zanlı Erkan U.'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün! Haberi Görüntüle
        #adana
        #Son dakika haberler
