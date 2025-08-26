Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Trump o ismi görevden aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Trump o ismi görevden aldı

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıkladı. Cook konunun ardından yaptığı açıklamada 'görevine devam edeceğini' vurgularken, karar Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 09:24 Güncelleme: 26.08.2025 - 09:24
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Trump, sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaştı.

        Mektubunda Fed yasasının kendisine verdiği yetkilere işaret eden Trump, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullandı.

        Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak, "sebep" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek, Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetti.

        Cook'un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair yeterli neden olduğunu öne süren Trump, Cook'un iki hafta arayla, iki farklı mülkün birincil ikametgahı olacağına dair taahhüt verdiği belgeleri imzaladığını aktardı.

        Trump, "İkinci taahhüdünüzü verirken ilk taahhüdünüzden haberdar olmadığınız düşünülemez. Her ikisini de yerine getirmeyi amaçlamış olmanız imkansız." değerlendirmesinde bulundu.

        Fed'in faiz oranlarını belirlemek, rezerv ve üye bankaları düzenlemek konusunda büyük bir sorumluluğa sahip olduğuna dikkati çeken Trump, Amerikan halkının, politika belirleme ve Fed'i denetleme görevini üstlenen üyelerin dürüstlüğüne tam olarak güvenebilmesi gerektiğini vurguladı.

        Trump, "Finansal bir konuda sergilediğiniz aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden davranışınız ışığında, onlar ve ben sizin dürüstlüğünüze bu tür bir güven duymuyoruz. En azından, söz konusu davranış, finansal işlemlerde, finansal düzenleyici olarak yetkinliğinizi ve güvenilirliğinizi sorgulamaya neden olan türden bir ağır ihmal sergilemektedir." ifadelerini kullandı.

        Başkan olarak, ABD kanunlarının sadakatle uygulanmasını sağlamanın görevi olduğunun altını çizen Trump, "Bu yasaların sadakatle uygulanmasının, sizin derhal görevden alınmanızı gerektirdiği sonucuna vardım." değerlendirmesini yaptı.

        COOK'TAN AÇIKLAMA

        Cook, yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, yasalarda hiçbir gerekçe olmamasına ve bunu yapma yetkisi olmamasına rağmen beni 'bir nedene dayanarak' kovmuş gibi davrandı. İstifa etmeyeceğim. 2022'den beri yaptığım gibi, Amerikan ekonomisine yardımcı olma görevimi yerine getirmeye devam edeceğim" dedi.

        Avukatı Abbe Lowell ise yaptığı açıklamada, Trump'ın "zorbalık refleksinin hatalı olduğunu ve taleplerinin uygun bir süreç, dayanak veya yasal yetkiden yoksun olduğunu" söyleyerek "Yasadışı eylem girişimini engellemek için gereken her türlü önlemi alacağız" dedi.

        İSTİFA ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

        Trump, geçen hafta sosyal medya hesabından, Bloomberg'in Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den Cook hakkında soruşturma açmasını talep ettiğini belirten haberini paylaşarak, "Cook hemen istifa etmelidir." ifadesini kullanmıştı.

        Pulte'nin iddiaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istifa çağrısının ardından açıklama yapan Cook ise Pulte'nin kendisi Fed'e katılmadan 4 yıl önce yapılan bir mortgage müracaatı nedeniyle soruşturulması için başvuruda bulunduğunu sosyal medyada duyurduğunu savunarak, "Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok." açıklamasını yapmıştı.

