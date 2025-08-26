Habertürk
        Haberler Dünya Nasır Hastanesi saldırısının İsrail ordusunun onayı ve bilgisiyle yapıldığı öne sürüldü | Dış Haberler

        Nasır Hastanesi saldırısının İsrail ordusunun onayı ve bilgisiyle yapıldığı öne sürüldü

        İsrail ordusunun dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste düzenlediği iki saldırının İsrail ordusunun onayı ve bilgisiyle yapıldığı öne sürüldü. İsrail basınında yer alan haberde, "Söz konusu saldırıya katılan güçler, saldırı gerçekleştirilmeden önce bundan haberdar olduklarını açıkça belirtmişlerdir" ifadeleri yer aldı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 07:56 Güncelleme: 26.08.2025 - 07:56
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları dünyanın gözü önünde sürerken, İsrail dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastaneyi hedef aldı. İsrail'in korkunç saldırısında aralarında 5 gazetecinin de bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti.

        Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesi katliamına katılan İsrailli askerlerin, saldırıyı "üst düzey askeri komutanın onayı ve bilgisiyle" gerçekleştirdiği belirtildi.

        İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonunun haberinde, "Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ayrıntılarını incelediğimizde, savaşçılarımızın gerektiği gibi hareket ettiği açıkça görülüyor." denildi.

        Haberde, "Söz konusu saldırıya katılan güçler, saldırının (İsrail ordusunun) yüksek komutanlığı tarafından onaylandığını ve koordine edildiğini ve gerçekleştirilmeden önce bundan haberdar olduklarını açıkça belirtmişlerdir." ifadesine yer verildi.

        GAZETECİ VE SİVİL ÖLÜMLERİ MEŞRULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILDI

        Aralarında 5 gazetecinin de bulunduğu 20 kişinin ölümüne neden olan saldırının meşrulaştırılmaya çalışıldığı haberde, Golani Keşif Birimi'nin son günlerde "hastane katlarından birine, saldırı hazırlığı yapıldığı düşünülen ve İsrail güçlerini izleyen gelişmiş bir kamera yerleştirildiğini" tespit ettiği ileri sürüldü.

        SALDIRI CANLI YAYINDA KAYDEDİLMİŞTİ

        Gazze'de bombalanan hastanede çalışma yapan kurtarma ekibinin de bombalanma anı canlı yayında kameralara yansımıştı.

        İSRAİL ORDUSUNUN HASTANE SALDIRISI

        İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

        Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

        Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 gazeteciyi öldürmesine rağmen, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

