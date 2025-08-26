Nasır Hastanesi saldırısının İsrail ordusunun onayı ve bilgisiyle yapıldığı öne sürüldü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları dünyanın gözü önünde sürerken, İsrail dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastaneyi hedef aldı. İsrail'in korkunç saldırısında aralarında 5 gazetecinin de bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesi katliamına katılan İsrailli askerlerin, saldırıyı "üst düzey askeri komutanın onayı ve bilgisiyle" gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonunun haberinde, "Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ayrıntılarını incelediğimizde, savaşçılarımızın gerektiği gibi hareket ettiği açıkça görülüyor." denildi.

Haberde, "Söz konusu saldırıya katılan güçler, saldırının (İsrail ordusunun) yüksek komutanlığı tarafından onaylandığını ve koordine edildiğini ve gerçekleştirilmeden önce bundan haberdar olduklarını açıkça belirtmişlerdir." ifadesine yer verildi.

GAZETECİ VE SİVİL ÖLÜMLERİ MEŞRULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILDI

Aralarında 5 gazetecinin de bulunduğu 20 kişinin ölümüne neden olan saldırının meşrulaştırılmaya çalışıldığı haberde, Golani Keşif Birimi'nin son günlerde "hastane katlarından birine, saldırı hazırlığı yapıldığı düşünülen ve İsrail güçlerini izleyen gelişmiş bir kamera yerleştirildiğini" tespit ettiği ileri sürüldü.