Piyasalarda Trump etkisi: Altın yükseldi, dolar düştü
ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed yöneticisi Lisa Cook'u görevden almasıyla birlikte altın yükseldi dolar ise düşüşe geçti
ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lisa Cook’u görevden almasıyla birlikte altında ibre yukarı döndü.
Altın, Asya piyasalarının erken saatlerinde yüzde 0,6’ya kadar değer kazanarak, önceki kayıplarını sildi. Trump’ın pazartesi gecesi Truth Social hesabından duyurduğu kararın ardından dolar başlıca para birimlerinin tümü karşısında zayıfladı, kısa vadeli Hazine tahvil getirileri geriledi.
Altının onsu yüzde 0,32 yükselişle 3 bin 353'den işlem görüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 07.40 itibarıyla yüzde 0,34 artışla 4 bin 451 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 278 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 22 liradan satılıyor.