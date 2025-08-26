Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Isparta haberleri: Balıklama atlayış hayattan kopardı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Balıklama atlayış hayattan kopardı!

        Isparta'nın Senirkent ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği gölette balıklama atlayan 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, boynunu toprak zemine çarpması sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 11:02 Güncelleme: 26.08.2025 - 11:02
        Isparta'da olay, 10 Ağustos Pazar günü Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyünde bulunan gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği gölette balıklama atlayarak boynunu toprak zemine çarptı.

        HAYATA 15 GÜN TUTUNABİLDİ

        İHA'daki habere göre Karaaslan, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Acil olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak Karaaslan, uzun süredir verdiği yaşam mücadelesini geçtiğimiz gün, sabah saatlerinde kaybetti.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Hayatını kaybeden Karaaslan'ın cenazesinin 25 Ağustos Pazartesi günü Gençali köyünde toprağa verildiği öğrenildi. Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.

        Görüntülerde çocuğun gölete balıklama atladığı ve kısa süre sonra su yüzeyinde hareketsiz kaldığı görüldü.

        #ısparta
        #Son dakika haberler
