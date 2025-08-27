Habertürk
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı | Son dakika haberleri

        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı

        Konya'da otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki Mehmet Koçyiğit ile 11 yaşındaki oğlu Servet Koçyiğit'in öldürüldüğü olayla ilgili sürdürülen soruşturmada şüpheli 60 yaşındaki Hıdır A. saklandığı mısır tarlasında yakalanarak, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 01:08 Güncelleme: 27.08.2025 - 01:08
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Konya'nın Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Koçyiğit ile yanındaki oğlu Servet Koçyiğit, otomobillerine binmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli yerlerine, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtına isabet eden kurşunlarla vuruldu.

        BABA-OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Koçyiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Servet Koçyiğit de doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Baba-oğul, memleketleri Niğde’de bugün toprağa verildi.

        ŞÜPHELİ MISIR TARLASINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

        Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis, olaya karıştığı öne sürülen Hıdır A.’yı merkez Karatay ilçesi Çatalhöyük Mahallesi’nde saklandığı mısır tarlasında yakalayarak gözaltına aldı. Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Hıdır A., basın mensuplarının “11 yaşındaki çocuğu neden öldürdün?” sorusuna “Görmedim ben, görmedim” diye yanıt verdi. Hıdır A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
