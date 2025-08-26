Habertürk
        Kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı

        Kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı

        İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışı sonrası kaybolduğu belirlenen Rus sporcu Nikolai Svechnikov'un, yüzücülerin olduğu vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 18:45 Güncelleme: 26.08.2025 - 18:45
        Kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
        İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldı.

        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi.

        Dereceye girenlere törenle ödüller verildi. Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Polise haber verildi.

        Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı.

        Öte yandan Nikolai Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı.

        Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

