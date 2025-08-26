Habertürk
        Galatasaray'dan Yves Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Yves Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı

        Galatasaray için flaş bir transfer iddiası daha öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Yves Bissouma transferinde sona yaklaştığı aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 17:26 Güncelleme: 26.08.2025 - 17:26
        1

        Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa'da ise büyük başarılar elde etmek isteyen Galatasaray, transferde gaza bastı.

        2

        RMC Sport'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Tottenham'da forma giyen Yves Bissouma transferinde mutlu sona ulaştı.

        3

        Galatasaray'ın Malili futbolcuyla anlaşma sağladığı belirtilirken, kulüpler arasında görüşmelerin son aşamada olduğu aktarıldı.

        4

        Yıldız orta saha, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alıyordu.

        5

        Telegraph'ın haberine göre ise Galatasaray ve Tottenham, Bissouma transferi için kiralık + satın alma opsiyonlu transfer için görüşüyor.

        6

        Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Bissouma'nın, kulübü Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor.

