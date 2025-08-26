Galatasaray'dan Yves Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
Galatasaray için flaş bir transfer iddiası daha öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Yves Bissouma transferinde sona yaklaştığı aktarıldı.
Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa'da ise büyük başarılar elde etmek isteyen Galatasaray, transferde gaza bastı.
RMC Sport'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Tottenham'da forma giyen Yves Bissouma transferinde mutlu sona ulaştı.
Galatasaray'ın Malili futbolcuyla anlaşma sağladığı belirtilirken, kulüpler arasında görüşmelerin son aşamada olduğu aktarıldı.
Yıldız orta saha, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alıyordu.
Telegraph'ın haberine göre ise Galatasaray ve Tottenham, Bissouma transferi için kiralık + satın alma opsiyonlu transfer için görüşüyor.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Bissouma'nın, kulübü Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor.