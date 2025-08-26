Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!

İstanbul'da olay, dün gece 00.05 sıralarında Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi 1385 Sokak'ta, 5 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir kadının silahlı vurulduğu ihbarı üzerine polis olay yerine gitti.

OĞLU TARAFINDAN VURULDU Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Çiğdem Kınay'ın (45) hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin, olay yeri incelemesini tamamlamasının ardından Çiğdem Kınay'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda cinayeti Çiğdem Kınay’ın 20 yaşındaki oğlunun işlediği belirlendi. Annesini öldüren Azad Kınay olaydan sonra kayıplara karıştı.

SAKARYA’DA YAKALANDI Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kayıplara karışan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Derinleşen çalışmalarda şüphelinin Sakarya’ya kaçtığı belirlendi. Sakarya’da olduğu tespit edilen Azad Kınay düzenlenen operasyonla yakalandı.