Doğa Lara Akkaya, 5 gün önce, 2022'de yayınlanan 'Tozluyaka' dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Tayanç Ayaydın'ın kendisini taciz ettiğini söyleyerek, mesajlarını yayınladı.

Doğa Lara Akkaya, Tayanç Ayaydın'ın kendisine attığı; "Dünyanın en güzel kadını! Mutlu yıllar" mesajını sosyal medya hesabından ifşa etti. Mesajlarda Akkaya'nın, oyuncuya "Dünyanın en güzel kadını sence de karın değil mi?" karşılığını verdiği görüldü. Ayaydın'ın daha sonra da; "Sen çok özelsin benim için" yazdı. Bunun üzerine Doğa Lara Akkaya'nın ise; "Lütfen bana bu şekilde yazma. Çünkü bir süredir söylediklerinden ve mesajlarından rahatsızlık hissediyorum ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Bence bu yanlış bir şey" şeklinde cevap verdiği görüldü.

ROL ARKADAŞINI SİLDİ

Burçin Terzioğlu, yeni projesindeki rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ı sosyal medya hesabından sildi.

Terzioğlu, ayrıca; "Geçmişte ya da günümüzde... Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan... Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan... Ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım" mesajını paylaştı.

"TACİZ ETMEDİM"

Yaşananların ardından Tayanç Ayaydın, 5 gündür süren suskunluğunu bozdu. "Kimseyi taciz etmedim" diyen ünlü oyuncu, özür dileyerek, şunları söyledi: Son günlerde adım bazı mesaj ifşalarında yer aldı. Artık doğrudan ve net bir şekilde konuşma zamanı geldiğine inanıyorum. Açıklama yapmayı ertelememin sebebi duygusal bir tepki vermek istemem ve durumu sakin, bilinçli bir şekilde değerlendirmek istememdi.

Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma bir mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda, bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim.

Şunu da açıkça belirtmeliyim: düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim. Taciz; ısrar, baskı ya da birinin sınırlarını ihlal etmek demektir. Ben bunların hiçbirini yapmadım.

Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin her türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır.

Böylesine ciddi bir suçlamayla bugün ilişkilendirilmek, yaşanan olayın yalnızca tek bir düşüncesiz mesajdan ibaret olması benim için son derece üzücü. Kamuoyunda oluşan algının hatamla orantısız şekilde büyüdüğünü görüyorum. Bunun sonuçlarının ağırlığı beni haksız bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle kendimi adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum. Bu adım, kadınların seslerini duyurma hakkına karşı değil, yalnızca bana yönelen haksız ve ağır zararı gidermeye yöneliktir.

20 yıllık profesyonel hayatım boyunca pek çok değerli meslektaşımla saygı, işbirliği ve güven temelleri üzerinde çalıştım. Bugüne kadar bu tür bir olayla hiç karşılaşmadım. Bunun aksini düşünen bir çalışma arkadaşım varsa lütfen kanıtıyla ortaya çıkmaktan çekinmesin. İstemeden kalbini kırdığım herkesten özür diliyorum. Tek dileğim, gerçeğin adil bir şekilde anlaşılması ve hepimizin yoluna güven ve huzur içinde devam edebilmesidir. Saygılarımla.

Tayanç Ayaydın, 2015 yılında ABD'li öğretmen sevgilisi Sally Ghalayini ile evlendi.