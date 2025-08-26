Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi

Hindistan'ın Rusya'dan yaptığı petrol ithalatı, ABD ile ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Ukrayna'daki savaşın sürmesine yardımcı olduğunu işaret etmiş ve Hindistan'a yönelik ek yüzde 25 gümrük vergisi kararı almıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı ilgili karara dair açıklamada bulunmuş ve bu kararın; adaletsiz ve mantıksız olduğunu belirtmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise Avrupa ve Çin'in Rus petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatçısı olmak bakımından Hindistan'ın önünde olduğunu ifade etmişti.

"MODİ YANIT VERMEDİ"

Hindistan ile ABD arasında gerilim yaşanırken, ABD Başkanı Trump'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi aradığı ancak Modi'nin telefonlara yanıt vermediği ifade edildi.

Frankfurter Allgemein Zeitung'un haberine göre; Trump, Modi'yi 4 kere aradı ancak Modi telefon çağrılarına cevap vermedi.

ABD Başkanı, Rusya ve Hindistan ilişkilerine değinerek "Ölü ekonomilerini birlikte batırabilirler, umurumda değil" demişti.

Frankfurter Allgemein Zeitung, Modi'nin bu ifadeden dolayı hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.