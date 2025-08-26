Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan Benfica açıklaması: Tek hedefimiz var; o da kazanmak! - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho: Tek hedefimiz var; o da kazanmak!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi konuştu. Deplasmanda oynamanın takım üzerinde ekstra baskı oluşturmayacağını belirten Portekizli teknik adam, "Benfica'nin elinde, bizi çok şaşırtabilecek isimler var. Ancak tek hedefimiz var, o da kazanmak" dedi. Transfer konusunda ise yönetime sitemde bulunan deneyimli teknik adam, "Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 21:02 Güncelleme: 26.08.2025 - 21:53
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Benfica ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, tek hedeflerinin kazanmak olduğunu vurguladı.

        Estadio da Luz'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Portekizli teknik direktör, Benfica tribünlerinin takım üstünde baskı oluşturmayacağını söyledi.

        Fenerbahçe taraftarının ilk maçta takımına pozitif etki ettiğini anlatan Mourinho, "Benim gördüğüm kadarıyla takımımız ilk maçta tribünlerden pozitif etkilenmişti. Benfica Stadı'nda oynarken de negatif etkilenmeyeceklerdir. Tabii ki Benfica taraftarlarının coşkusu bu anlamda bir unsur ama takımımız bundan etkilenmeyecek." ifadelerini kullandı.

        Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'ın kendisini iyi tanıdığını aktaran Jose Mourinho, "Bruno'yu sevdiğimi ve kariyerine saygı duyduğumu da söylemeliyim. Bruno iyi bir teknik adam. Zaten tecrübesi de önemli. Benfica gibi büyük bir takımın daha önce teknik direktörlüğünü yapmamıştı ama iyi bir dönemde bu göreve geldi. Kendisine yarın haricinde başarılar dilemekteyim." diye konuştu.

        "ÇOK FAZLA SEÇENEĞİMİZ YOK"

        Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'ın elinde çok yetenekli oyuncular olduğuna dikkati çeken Mourinho, "Farklı farklı takımlar kurabilme imkanı olduğunu görüyoruz. Elinde, bizi çok şaşırtabilecek isimler var." diye konuştu.

        Portekizli bir gazetecinin yarınki ilk 11'in nasıl olacağına yönelik sorusunu da yanıtlayan Mourinho, şöyle devam etti:

        "Yalancı olmak istemem, yalancısın demenizi istemem. Bu konuda bilgi vermek istemiyorum. Fenerbahçe'nin seçeneklerini deşifre etmek zor değil. Ligdeki maçımızda gördüğünüzde, üstüne yük binmiş oyuncuları biraz dinlenmeye çektik. Çok da fazla seçeneğimiz bulunmamakta. Benfica'nın sağ tarafta atağa yönelik bir ağırlığının olmadığını söyleyebiliriz. Dengeli bir takım ve savunması çok iyi. Atak anlamında da başarılı, boş alanları iyi dolduran bir rakip. Benfica'nın iyi bir takım olduğunu söylemek istiyorum ama yarın tek hedefimiz var, o da kazanmak."

        Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın Benfica maçına yönelik "Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica'da" açıklamalarıyla ilgili düşünceleri de sorulan Jose Mourinho, "Özellikle yarınki maçın kolay ya da zor olduğu yönünde verdiği demeç var mı bilmiyorum. Ben kendisini şahsen tanımıyorum. Bu durum kulüp yapısı içinde belki kendisinin konumunu güçlendirebilir ama tam olarak ismini bile bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

        "KULÜP BENFICA MAÇLARI İÇİN EKSTRA BİR ÇABA SARF ETMEDİ"

        Deneyimli teknik adam, transfer konusuyla ilgili ise sitem dolu açıklamalar yaptı. Yönetimi transfer konusunda çok çaba sarf etmemekle itham eden Mou, şunları söyledi:

        "Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak... Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum."

        "AVRUPA LİGİ'NE GİDERSEK HEDEFLERİMİZ DAHA BÜYÜK"

        "Sakin hissediyorum. Bunun Fenerbahçe'nin en önemli maçlarından biri olup olmadığını bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nin Fenerbahçe gibi bir kulübe prestij kazandırdığı ve maddi getirisi olduğu açık. Ancak eğer elemeyi geçersek, hedeflerimiz sınırlı kalır. Avrupa Ligi'ne gidersek hedeflerimiz daha büyük ancak elbette oynamamız gereken bir maç var ve onu oynayacağız."

        ANDERSON TALISCA: YÜKSEK MOTİVASYONLA MAÇA ÇIKACAĞIZ

        Teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte basın toplantısına katılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, maçın oynanacağı stadın kendi kariyeri açısından pozitif anılarla dolu olduğunu dile getirdi.

        Takım olarak maça odaklandıklarının altını çizen Talisca, "Yarın tüm takım olarak bütün oyun kabiliyetimizi ortaya koymak için hazırlıklarımızı yaptık. Yüksek motivasyonla maça çıkacağız." diye konuştu.

        Benfica ile rekabeti yüksek bir karşılaşma yapacaklarını dile getiren Talisca, "İstanbul'da oyun anlamında çok zorlu bir maç olmuştu. Yorgun olduğumu da söyleyebilirim. Yarın detayların fark oluşturacağı güzel bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

