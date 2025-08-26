Memura yeni zam teklifi geldi, Hakem Kurulu onayladı

Hakem Kurulu'nun memur zamları ile ilgili 4. toplantısı bugün başladı.

Kamu işveren heyeti, toplantıda 2026 yılı için önceki teklifini değiştirmeyerek yüzde 11+7'de bıraktı. 2027 için ise bir puan artırıldı ve yüzde 5+4 zam teklif edildi.

Kamu tarafı 5 maddede ilave iyileştirme teklif etti. Kurulda;

- Genel İdare Hizmetleri ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artışın 10 puana yükseltilmesi,

- Kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının artırılması,

- Koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi,

- Engelli çocuk aile yardımına ilişkin mevcut oranda artış yapılması,

- Kamu konutlarından yararlanmada kamu görevlisinin engelli olan eşi ve çocukları için süre uzatımı kararı alındı.

Ara vermenin ardından toplanan Hakem Kurulu son teklifi onayladı ve milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam oranı netleşti.

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın "Bazı olumlar atıldı ancak bunlar sorunu çözmez, Hakem Kurulu'ndan çekildik" dedi. Kamu-Sen ve Memur-Sen Hakem Kurulu'ndan çekildi.

TOPLANTI ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hakem Kurulu toplantısı öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Memurun maaşını kısıp enflasyonun düzeltilemeyeceği" yönünde eleştirilerde bulunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bizim itirazımız enflasyonla mücadeleye değil, enflasyon canavarına memurun ve emeklinin ezdirilmesinedir. Sesimize kulak verin, adaleti sağlayın, aileleriyle birlikte 25 milyon insanımızın ahını almayın. Bugün sadece kamu görevlilerinin değil, 85 milyonun gözü üzerinizde. Memurun yüzünü güldürmek de başını öne eğdirip, kaşını çattırmak da sizin elinizde."

Yalçın, süreçte yalnızca haklı olmakla kalmak değil, haklarını da istediklerini ifade ederek, "Biz, memura ve memur emeklisine reva görülen bu tabloya razı değiliz. Asla kabul etmeyeceğiz, sineye çekmeyeceğiz. Direnmeye, eylemliliğe, bütün demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz, susmayacağız." ifadelerine yer verdi.

ZAM GÖRÜŞMELERİ

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, kamu işveren heyeti ve sendikalar zam oranı konusunda uzlaşamamış ve zam süreci Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşınmıştı.