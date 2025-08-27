Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ile Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 28° Ankara Güneşli 30° İzmir Güneşli 33° Antalya Güneşli 34° Trabzon Bulutlu 25° Bursa Kısmen Güneşli 27° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 39° Gaziantep Güneşli 36° Ağrı Güneşli 34°

Hava sıcaklığının, Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir