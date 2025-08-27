Habertürk
Habertürk
        ABD Başkanı Trump, Washington'da cinayet işleyenlere idam sinyali verdi: "Diktatör değilim" | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump, Washington'da cinayet işleyenlere idam sinyali verdi: "Diktatör değilim"

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve 3 saati aşkın süren kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Washington'da cinayet işleyenler hakkında idam cezası verilmesini talep edeceklerini söyledi. Trump ayrıca, "Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 07:21 Güncelleme: 27.08.2025 - 07:21
        ABD Başkanı Trump: Diktatör değilim
        ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da cinayet işleyenler hakkında idam cezası verilmesini talep edeceklerini söyledi.

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve 3 saati aşkın süren kabine toplantısının ardından Washington'ın güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Washington'da aldıkları ilave tedbirlerle suç oranını ciddi şekilde düşürdüklerini ve bundan gurur duyduklarını belirten Trump, özellikle son 2 haftadır başkentte hiç cinayet işlenmediğine dikkati çekti.

        Trump, "Başkent Washington'da birisi birisini öldürürse, onun hakkında idam cezası talep edeceğiz." ifadesini kullandı.

        ABD'de söz konusu düzenlemelerin eyaletlere verildiğini anımsatan Trump, başkent için bu konuda nasıl bir düzenleme yapılabileceğine bakacaklarını kaydetti.

        "DİKTATÖR DEĞİLİM"

        Öte yandan Trump, ülke genelinde suçla mücadele için daha ağır tedbirler alacaklarını vurgulayarak, "Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum." diye konuştu.

        TRUMP WASHINGTON'DA ACİL DURUM İLAN ETMİŞTİ

        ABD Başkanı Trump, Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan etmişti. Trump geçtiğimiz haftalarda aldığı bir kararla "Washington'da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek" gibi gerekçelerle Washington polis birimini federal kontrol altına almış ve kente 800 kadar Ulusal Muhafız sevk ettirmişti.

        Buna karşılık kentin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser, başkentteki suç oranlarının yüksek olmadığını ve Trump'ın adımının kentteki asayiş durumuyla orantısız olduğunu savunmuştu.

        Beyaz Saray da konuyla ilgili son açıklamasında, kentteki suç oranlarının Trump'ın kararının ardından kayda değer şekilde azaldığını gösteren veriler yayımlamıştı.

