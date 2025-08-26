Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'

Suriye ekonomisi, 2011’den bu yana süren iç savaş nedeniyle ağır bir yıkıma uğradı. Ülke, altyapısını, üretim kapasitesini ve finansal istikrarını büyük ölçüde kaybetti. Hiperenflasyon ve kara borsanın hâkim olduğu bir para piyasası, Suriye Lirası'nı neredeyse değersiz hale getirdi. Halk, son yıllarda en basit ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanırken, lira dolar karşısında tarihî seviyelere geriledi.

Yeni para birimi tasarımı, teknik olarak bir reformdan çok, psikolojik ve sembolik bir hamle niteliği taşıyor. Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husariye’nin vurguladığı gibi, “Suriye yeniden doğdu” söylemi, sadece ekonomik değil, aynı zamanda politik bir mesaj içeriyor: “Esad sonrası bir yüz arayışı.”

YENİ BANKNOTLARIN SEMBOLİK MESAJI

Yeni tasarımlar hiçbir liderin portresini taşımayacak, bunun yerine “Suriye’nin yeniden doğuşu”nu simgeleyen motifler yer alacak. Bu durum, Beşar Esad’ın fotoğrafının kaldırılmasıyla birlikte hem iç hem de dış kamuoyuna bir sinyal veriyor:

• İçeride: Halkın gözünde, eski yönetim imajının yumuşatılması.

• Dışarıda: Yatırımcı ve uluslararası finans çevrelerine, “Suriye değişiyor” mesajı.