        Uçak seferleri iptal edildi | Son dakika haberleri

        Uçak seferleri iptal edildi

        THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferini; AJet 42 ve Pegasus da 30 seferini iptal etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 22:25 Güncelleme: 31.12.2025 - 01:27
        Uçak seferleri iptal edildi
        Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta yapılacak 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

        THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini belirtti.

        Üstün paylaşımında, "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        AJET 42 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

        AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 42 seferin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

        AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir" dedi.

        PEGASUS İSE 30 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

        Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle doğu ve güneydoğudaki bazı illere planlanan 30 seferin iptal edildiğini duyurdu.

        Şirketin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin doğu ve güneydoğu illerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli bazı seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için http://flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        Esenyurt'ta 5 kişinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

        Esenyurt'ta 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i çocuk 6 kişinin ise yaralandığı servis midibüsü kazasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

