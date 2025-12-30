Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u kabul etti.

Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud ikili görüşmeye geçti.

İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SOMALİ İLE TARİHİ VE KÜLTÜREL BAĞLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında Somali ile var olan bağlara dikkat çekerek "Somali ile her alanda gelişmeye devam eden ilişkilerimizin temelinde köklü, tarihi, beşeri ve kültürel bağlarımız var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Somali'deki rolünü vurgulayarak "Tüm dünyanın Somali’den ümidini kestiği bir dönemde Türkiye tarafından uzatılan dostluk eli iki ülke arasındaki kardeşlik duygularının pekişmesine vesile oldu." ifadelerini kullandı.

ENERJİ İŞBİRLİĞİ

Somali ile enerji alanındaki işbirliğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Somali ile enerji alanındaki işbirliğimiz artıyor. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz Somali deniz alanlarında 9 ay araştırma yürüttü. 4465 kilometrekarelik bir alanda yürütülen bu çalışmalar ile ülke tarihinde bir ilke imza atıldı. 2026’da sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bunlar Somali halkının refahına katkı sağlayacaktır. Türkiye olarak filomuza 2 derin deniz sondaj gemisi dahil ettik. İsimlerini Çağrı Bey ve Yıldırım olarak belirlediğimiz bu iki geminin biri Somali’de; diğeri Karadeniz’de görev yapacak. Bu 2 geminin eklenmesi ile bu alanda dünyanın dördüncü büyük filosuna sahip olduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Somali'de bir uzay limanı kurulmasının öngörüldüğünü dile getirdi: "Somali ile tarihe nitelikte bir iş birliğini, uzay alanında tarihe geçiriyoruz. Bu anlaşma ile Somali’de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz. 3 fazdan oluşan projenin ilk fazını, Türkiye Uzay Ajansı ile yapımına başladık." "İSRAİL'İN KARARI GAYRİMEŞRUDUR" Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer yandan, Somaliland bölgesinin İsrail tarafından tanınmasının ise kabul edilemez olduğunu vurguladı: "İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez." Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un açıklamaları Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, "Özellikle Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenlikle ilgili tehditle karşılaştığı bu dönemde, biz, Türkiye'nin, Türk milletinin desteğini hissettik." dedi. Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Somali'nin zor zamanlarında yanında olduğu ve liderliği için teşekkür eden Mahmud, "Özellikle Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenlikle ilgili tehditle karşılaştığı bu dönemde, biz, Türkiye'nin, Türk milletinin desteğini hissettik. Somali olarak biz de kendi kuvvetli hükümetimizi kurmak, toprak bütünlüğümüzü, egemenliğimizi kurmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Mahmud, Türkiye'nin uzun yıllar önce Somaliland ve Somali arasında ara buluculuk çalışmaları yaptığını ve o zamandan beri bu sorunun barışçıl, dostane bir şekilde halledilebilmesi, çözülebilmesi için de çalışmalar yürüttüğünü belirterek, şunları söyledi: "Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine Türkiye'nin Somali'nin yanında olduğunu bir kere daha tekrarlamıştır. Türkiye, Somali'yi desteklemek üzere Somali'nin yanında olacaktır. Türkiye'nin desteği, Somali'nin ilerlemesinde son derece önemli. Barış, istikrar ve iyileşme için Türkiye'nin işbirliği çok önemli." Somali'yle ortaklık gösteren bütün kardeş ülkelere, bölgesel kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Mahmud, şunları kaydetti: "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun bu saldırgan tavrı, Somali'yi de içeren bu tavrı kabul edilemez. Aslında bu saldırgan tavır, uluslararası hukukun da ihlalidir. Birleşmiş Milletler kurucu anlaşmasını ihlal eder niteliktedir. Yine Afrika Birliği'ni bir araya getirmiş olan anlaşmaların da diplomasinin de her türlü ilkesini ihlal eder niteliktedir. Toprak bütünlüğü, egemenlik ve bunlara müdahale etmemek bütün uluslararası sistemlerin altındaki temel değerlerdir."