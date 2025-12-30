Baba serbest, tehdit eden öğrenci tutuklandı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lise öğrencisi kızı A.Y.'yi (17) tehdit edip şantaj yapan U.C.A.'yı (18) okul bahçesinde tabanca ile rehin alan baba H.Y. (43), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre A.Y.'yi tehdit ettiği iddia edilen ve üzerinden tabanca çıkan U.C.A., tutuklandı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında İzmit Başöğretmen Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; U.C.A., takip ettiği ve tehdit ederek şantaj yaptığı A.Y.'nin eğitim gördüğü liseye geldi. A.Y., durumu babası H.Y.'ye bildirdi.

Bunun üzerine okula giden baba H.Y., lisenin bahçesinde tabancayla U.C.A.'yı rehin aldı. U.C.A. dizlerinin üzerine çöktü, ardından yüz üstü yere yattı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen H.Y., gözaltına alındı. Üzerinden tabanca çıkan U.C.A. da ekiplerce gözaltına alındı. Okul bahçesinde yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.

BABA: KIZIMI KORUMA İÇGÜDÜSÜYLE HAREKET ETTİM

Soruşturma kapsamında İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin ve tanıkların ifadeleri alındı. İfadesi alınan A.Y., U.C.A.'nın kendisini sürekli tehdit ettiğini, şantaj yaptığını söyleyerek, telefon mesajlarını gösterdi. U.C.A.'nın bir gece önce de kendisini öldürmekle tehdit ettiğini iddia eden A.Y., sabah okulun önünde U.C.A.'yı görünce babasına haber verdiğini anlattı. Baba H.Y. ise kızını koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.C.A. ile H.Y., Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.C.A. 'Tehdit' suçundan tutuklandı.