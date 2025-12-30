Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Casperlar çetesine iddianame! | Son dakika haberleri

        Casperlar çetesine iddianame!

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Casperlar çetesi soruşturmasını tamamladı. 223 şüphelisi olan çeteyle ilgili iddianame hazırlandı

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 30.12.2025 - 13:34 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Casperlar çetesine iddianame!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 223 şüphelisi olan Casperlar çetesiyle ilgili iddianame hazırladı. İddianamede 7 kişinin öldürülme olayı anlatılırken, 154 kişi mağdur-müşteki olarak yer aldı.

        Soruşturmada, 145 şüpheli tutuklu bulunurken, 22 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanıyor.

        İddianameye göre; örgüt lideri Hamuş lakaplı İsmail Atız. Casperlar çetesi 2023-2025 yılları arasında İstanbul başta olmak üzere 5 farklı il ve 24 ayrı ilçede toplam 116 ayrı eylem gerçekleştirdi.

        REKLAM

        Yapılan aramalarda da uzun namlulu otomatik tüfekler, tam otomatik tabancalar, tabancalar, balistik çelik yelekler, el bombaları ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        İddianamede yer alan suçlamalar da şöyle: "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Silahlı Suç Örgütüne Üye Olma, Örgüt Propagandası Yapma, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Nitelikli Hırsızlık, Silahlı Tehdit, Kasten Yaralama, Silahla Kasten Yaralama, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma, Resmi Belgede Sahtecilik, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet, Kasten Yangın Çıkarma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve Mala Zarar Verme.

        İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 29 Aralık 2025 (Rusya - Ukrayna Savaşı Nasıl Bitecek?)

        Yalova'da DEAŞ operasyonu: 3 Şehit. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan polisler için başsağlığı mesajı. Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Sosyal konut için ilk hak sahipleri belirlendi. Trump ile Zelenski Florida'da görüştü. Putin'in konutuna saldırı girişimi. Ukrayna Devlet Bakanı Zelenski saldırı için ne dedi? Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru