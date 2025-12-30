Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 223 şüphelisi olan Casperlar çetesiyle ilgili iddianame hazırladı. İddianamede 7 kişinin öldürülme olayı anlatılırken, 154 kişi mağdur-müşteki olarak yer aldı.

Soruşturmada, 145 şüpheli tutuklu bulunurken, 22 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanıyor.

İddianameye göre; örgüt lideri Hamuş lakaplı İsmail Atız. Casperlar çetesi 2023-2025 yılları arasında İstanbul başta olmak üzere 5 farklı il ve 24 ayrı ilçede toplam 116 ayrı eylem gerçekleştirdi.

REKLAM

Yapılan aramalarda da uzun namlulu otomatik tüfekler, tam otomatik tabancalar, tabancalar, balistik çelik yelekler, el bombaları ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İddianamede yer alan suçlamalar da şöyle: "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Silahlı Suç Örgütüne Üye Olma, Örgüt Propagandası Yapma, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Nitelikli Hırsızlık, Silahlı Tehdit, Kasten Yaralama, Silahla Kasten Yaralama, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma, Resmi Belgede Sahtecilik, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet, Kasten Yangın Çıkarma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve Mala Zarar Verme.