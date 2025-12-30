Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi S.K. (42), tarafından öldürülen Kadriye Köken'in (40) cenazesi toprağa verildi. Köken'in cenazesini kadınlar taşıdı. Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.K., boşanma aşamasındaki eşi Kadriye Köken'i takip etti. Köken'in karşısına çıkan S.K., yanındaki tüfekle ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kadriye Köken, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kadriye Köken'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan S.K. ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

REKLAM

Köken'in, bir süre önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. S.K.'nin pastanelerde çalıştığı, 3 çocuk annesi Kadriye Köken'in ise günlük işlerde çalıştığı belirtildi. S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CENAZESİNİ KADINLAR TAŞIDI

Kadriye Köken için Alaşehir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Köken'in ablası Fatoş Köken, yakınları, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, kadın dernekleri üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kadın dernekleri üyeleri yaşanan olaya tepki göstermek amacıyla 'Kadın cinayetleri durdurulsun', 'Yaşamak istiyoruz' yazılı dövizler taşıdı.