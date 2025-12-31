2025 yılında sporda neler yaşandı? Rekorlar, krizler, başarılar!
Rekorların bir bir kırıldığı, tarihi şampiyonlukların ilan edildiği, genç yıldızların sahneye çıktığı 2025 spor yılı; yalnızca zaferlerle değil, yaşanan krizler, beklenmedik vedalar ve büyük hayal kırıklıklarıyla da hafızalara kazındı. Futboldan basketbola, bireysel branşlardan takım sporlarına uzanan bu dopdolu yıl almanaklarda yerini aldı. İşte 2025 yılında spor dünyasında yaşananlar...
7 OCAK: İtalya Kupası finalinde Inter’i 3-2 mağlup eden Milan, 8. kez kupayı müzesine götürdü. Milan’a kupayı kazandıran golü, 90+3. dakikada Tammy Abraham kaydetti.
7 OCAK: Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Letonya Milli Takımı’nın başantrenörü olan Luca Banchi ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladı.
12 OCAK: İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid’i 5-2 mağlup eden Barcelona şampiyon oldu. Katalan ekibi, 15. kez kupayı müzesine götürdü.
13 OCAK: Fenerbahçe’nin eski stoperi Simon Kjaer, 35 yaşında kariyerini sonlandırdı. Danimarkalı futbolcu, 2015–2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.
16 OCAK: Türkiye Futbol Federasyonu, hakem atama sisteminde değişikliğe gitti. Süper Lig ve Birinci Lig'deki atamaların veri tabanlı atama sistemiyle gerçekleştirileceği açıklandı.
19 OCAK: Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer getirildi. Norveçli teknik adam ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
22 OCAK: Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’da teknik direktör Nuri Şahin ile yollar ayrıldı. Genç teknik adam, 1 Temmuz 2024’te göreve başlamıştı.
24 OCAK: Bir dönem Galatasaray forması da giyen Felipe Melo, futbol kariyerini sonlandırdı. 41 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerinde 8 kupa kazanma başarısı göstermişti.
26 OCAK: Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Jannik Sinner, finalde Alman Alexander Zverev'i 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. İtalyan raket, Avustralya'daki ikinci zaferine ulaştı.
28 OCAK: Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi. Genç teknik adam ile resmi sözleşme imzalandı.
28 OCAK: THY Euroleague'de 2025 yılı dörtlü final organizasyonunun Abu Dabi'de düzenleneceği açıklandı. Turnuvanın ev sahipliği ilk kez Avrupa dışında bir ülkeye verildi.
30 OCAK: UEFA Avrupa Ligi lig aşaması son maçında Twente’ye 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa’ya veda etti. Temsilcimiz lig etabını 9 puanla 28. sırada tamamladı.
3 ŞUBAT: Fenerbahçe efsanesi eski milli futbolcu ve teknik direktör Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti. Altıparmak, geçirdiği başarılı kariyeriyle Türk futbolunda önemli bir yer edindi.
4 ŞUBAT: Ülkemizin birçok takımında ve NBA'de forma giyen milli basketbolcu Semih Erden, 38 yaşında kariyerini sonlandırdı. NBA'de Boston ve Cleveland formaları giyen Erden, 12 Dev Adam'ın 2010'daki dünya ikinciliğinde kadroda yer alıyordu.
6 ŞUBAT: Brezilyalı sol bek Marcelo, 36 yaşında kariyerini sonlandırdı. Real Madrid’de 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Marcelo, son olarak Brezilya ekibi Fluminense’de forma giydi.
10 ŞUBAT: Kasımpaşa’nın 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan, Premier Lig ekibi Aston Villa ile sözleşme imzaladı. Genç futbolcunun sezon sonuna kadar Kasımpaşa forması giyeceği açıklandı.
10 ŞUBAT: NBA All-Star'da takım kadroları açıklandı. İlk kez All-Star'a seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA’in efsane ismi Charles Barkley’nin takımında yer aldı.
10 ŞUBAT: ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nde şampiyon belli oldu. Super Bowl'da Philadelphia Eagles zafere ulaştı.
16 ŞUBAT: İtalyan tenisçi Jannik Sinner, geçen yıl pozitif çıkan doping testi nedeniyle WADA ile vardığı anlaşmanın ardından 3 ay men cezası aldı. Bu cezanın, 9 Şubat–4 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacağı açıklandı.
20 ŞUBAT: Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde ezeli rakibi Olympiakos'u 79-75 mağlup ederek şampiyon oldu. Panathinaikos, kupada 21. zaferine ulaşırken, Ergin Ataman Yunan ekibindeki üçüncü kupasını kazandı.
20 ŞUBAT: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 play-off turu’nda AZ Alkmaar ile 4-1’lik mağlubiyetin rövanşında 2-2 berabere kalarak Avrupa’ya veda etti.
20 ŞUBAT: Galatasaray – Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceği açıklandı. Vincic, 55 yıl sonra ezeli rekabette düdük çalan ilk yabancı hakem oldu.
24 ŞUBAT: Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Dev müsabaka 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
3 MART: İsveçli sporcu Armand Duplantis, Fransa'da 6.27’lik dereceyle atlayarak, sırıkla yüksek atlama dünya rekorunu 11. kez kırmayı başardı.
5 MART: Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcu LeBron James, New Orleans maçında 34 sayı kaydederken, NBA tarihinde 50 bin sayı barajını geçen ilk isim oldu.
6 MART: Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alvaro Negredo, 39 yaşında kariyerini sonlandırdı. Kulüp kariyerinde 695 maçta forma giyen İspanyol forvet, 259 gol kaydetti.
7 MART: Milli güreşçi Rıza Kayaalp, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı. Kayaalp, 1 Temmuz 2024 – 30 Haziran 2028 tarihleri arasında tüm müsabakalardan men edildi.
10 MART: Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Bordo Mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde Süper Lig'de 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.
11 MART: Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi. Genç çalıştırıcı ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
11 MART: Yunan ekibi Panathinaikos'un kadın basketbol takımında başantrenörlük görevine Selen Erdem getirildi.
13 MART: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'ı 3-1'lik mağlubiyetin rövanşında 2-0 mağlup etmesine rağmen rakibine penaltılarda yenilerek Avrupa'dan elendi.
14 MART: Milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
16 MART: Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazandı.
17 MART: Sırbistan'da gerçekleşen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 1'i altın olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.
17 MART: Formula 1'de 2025 sezonu başladı. Sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prıx'sini İngiliz pilot Lando Norris kazandı.
20 MART: A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan ile Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.
23 MART: UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükseldi.
26 MART: TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, görevinden istifa etti. Kazancı, 18 Temmuz 2024'ten bu yana görevini sürdürüyordu.
27 MART: Merkez Hakem Kurulu, tutarlılık izleme modülünü tanıttı. Kulüpler, hakem değerlendirmelerini inceleyebilecek, kararlarla ilgili ek görüntü talep edecek.
29 MART: Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşılaştı. Dolmabahçe'de oynanan maçı Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.
4 NİSAN: Alman futbolcu Mats Hummels, sezon sonunda kariyerini sonlandıracağını açıkladı. 36 yaşındaki futbolcu son olarak Roma forması giyiyordu.
5 NİSAN: Ligue 1'in 28. haftasında Angers'i 1-0 yenen PSG, 2024-2025 sezonunun bitimine 6 hafta kala şampiyonuğunu ilan etti. Paris ekibi üst üste 4, toplamda 13. şampiyonluğuna ulaştı.
7 NİSAN: Fenerbahçe Medicana, Kadınlar Kupa Voley Final karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Sarı Lacivertliler, beşinci kez kupayı müzesine götürdü.
10 NİSAN: Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Cev Kupası finali ikinci maçında Polonya ekibi Asseco Resovia'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
11 NİSAN: BKT Eurocup'ta şampiyon Hapoel Tel Aviv oldu. Final serisinde İspanyol ekibi Gran Canaria'yı 2-0 mağlup eden İsrail ekibi, Euroleague'de mücadele etme hakkı kazandı.
12 NİSAN: Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kürsüde konuşma yaptığı sırada divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ve başka kişilerin yumruklu saldırısına uğradı.
13 NİSAN: Bursaspor, 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lig'e yükseldi.
14 NİSAN: Basketbol FIBA Kadınlar Euroleague finalinde Çimsa ÇBK Mersin’i 66-53 mağlup eden USK Prag şampiyon oldu. Çekya ekibi, tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü.
19 NİSAN: Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Marmara ekibi, 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
23 NİSAN: Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana’ya 3-0 üstünlük kuran VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı. VakıfBank, ligde son 13 sezonda 8. kez kupayı müzesine götürdü.
24 NİSAN: Avrupa futbolunun patronu UEFA, İstanbul’da temsilcilik açtı. Tarihi Levent Kasrı’na açılan temsilcilik, UEFA'nın üçüncü dış merkezi oldu.
27 NİSAN: Premier Lig’de Liverpool, sahasında Tottenham’ı 5-1 mağlup ederek 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, kupayı 20. kez müzesine götürdü.
28 NİSAN: UEFA Gençlik Ligi’nde tarihinde ilk kez finale yükselen Trabzonspor U19 takımı, Barcelona U19’a 4-1 mağlup oldu. Bordo mavililer böylece turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
28 NİSAN: Milli okçu Mete Gazoz, Antalya’da düzenlenen Avrupa Grand Prix 1. ayak finalinde rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.
3 MAYIS: Milli futbolcu Merih Demiral’ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Japonya temsilcisi Kawasaki Frontale’yi 2-0 mağlup ederek Asya Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.
4 MAYIS: 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu Hollandalı sporcu Wout Poels kazandı. Genel klasman birincisi olan Poels, turkuaz mayonun sahibi oldu.
4 MAYIS: Kadın Futbol Süper Ligi’nde şampiyon Ankara B.B. Fomget G.S.K. oldu. Sezonu 70 puanla zirvede tamamlayan başkent ekibi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazandı.
4 MAYIS: Bundesliga’da Bayern Münih, Bayer Leverkusen’in deplasmanda Freiburg’a puan kaybetmesiyle bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bavyera ekibi 34. kez kupayı müzesine götürdü.
4 MAYIS: Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig’in 34. haftasında Kadıköy’de kozlarını paylaştı. Müsabakayı konuk ekip Beşiktaş, 1-0’lık skorla kazanmayı başardı.
6 MAYIS: HT Spor, 10'uncu Anadolu Medya Ödülleri'nde Yılın En İyi Çıkış Yapan Spor Kanalı ödülüne layık görüldü. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.
11 MAYIS: Beşiktaş’ta Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Rakibi Gürkan Aksoy’u geride bırakan mevcut başkan Serdal Adalı, ikinci kez başkan seçildi.
14 MAYIS: TFF, yabancı futbolcu kontenjanıyla ilgili kuralda değişikliğe gitti. 2003'te doğmuş futbolcuların, 1 sezondan fazla sözleşme imzalamaları halinde, 2 sezon boyunca A takım listesine yazılabileceği açıklandı.
15 MAYIS: İtalya Kupası finalinde Milan’ı 1-0 mağlup eden Bologna, tarihinde üçüncü kez kupayı kazanmayı başardı.
15 MAYIS: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan dev mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazanarak 19. kez şampiyonluğa ulaştı.
16 MAYIS: LaLiga’nın 36. haftasında Espanyol'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Barcelona, tarihinin 28. şampiyonluğunu ilan etti. Katalan ekibi, Hansi Flick yönetimindeki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştı.
16 MAYIS: Milli sporcu Şahika Ercümen, Dominika'da düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Turnuvası'nda 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı.
17 MAYIS: Bayern Münih’in Alman yıldızı Thomas Müller, Alman ekibindeki son maçına çıktı. Müller, MLS ekibi Vancouver Whitecaps’in yolunu tuttu.
17 MAYIS: Milli bilardocu Semih Saygıner, finalde Lütfi Çenet'i 4-1'lik skorla mağlup ederek PBA dünya şampiyonu unvanını kazandı.
18 MAYIS: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul düzenleneceğini açıkladı.
18 Mayıs: Süper Lig’de Galatasaray, üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Toplamda 25. zaferine ulaşan sarı kırmızılılar, 5. yıldızı takan ilk kulüp olarak tarihe geçti.
22 MAYIS: UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United’ı 1-0 mağlup eden Tottenham şampiyon oldu. Son kupasını 17 yıl önce kazanan Londra ekibi, Avrupa’daki üçüncü şampiyonluğunu yaşadı.
23 MAYIS: FIBA, 2029 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na İspanya, Yunanistan, Estonya ve Slovenya’nın ev sahipliği yapacağını açıkladı.
24 MAYIS: Serie A'nın 38. haftasında Cagliari’yi 2-0 mağlup eden Napoli, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Sezonu 82 puanla tamamlayan Napoli, 4. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
25 MAYIS: Hentbol Erkekler Süper Lig Vedat Pars Sezonu'nda şampiyon Beşiktaş oldu. Play-off final serisinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup eden siyah beyazlılar, 18. kez mutlu sona ulaştı.
26 MAYIS: Fenerbahçe Beko, Euroleague finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyon oldu. Abu Dabi'deki finali kazanan sarı lacivertliler, ikinci kez Avrupa'nın zirvesine ulaştı.
27 MAYIS: Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ın getirildiğini açıkladı. Genç teknik adam, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
28 MAYIS: UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis ile Chelsea, Polonya’da karşı karşıya geldi. Müsabakayı 4-1 kazanan Chelsea, şampiyonluğa ulaştı.
29 MAYIS: Galatasaray’da 14 sezon geçiren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sarı kırmızılı kulüpten ayrılacağını açıkladı.
30 MAYIS: Almanya’da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel halka aletinde altın madalya kazandı.
31 MAYIS: Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile PSG, Almanya’da karşı karşıya geldi. Rakibini 5-0 mağlup eden PSG, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.
2 HAZİRAN: Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı sportif direktörü Mario Branco ile yolların ayrıldığını duyurdu.