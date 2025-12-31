TV'de kayıp diye aradı sonra boğup katletti! Caniye büyük ceza!

Mersin'de yürek yakan olay, geçen yıl 20 Kasım’da merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Hasan Fırtına (30) dini nikahla birlikte yaşadığı 1 çocuk annesi Aybeniz Top'un (24), olaydan 1 ay önce kayıp olduğunu iddia edip, televizyon programına çıktı.

KATİLİNDEN KAÇTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

DHA'daki habere göre ancak Top, yayına katılarak Fırtına'dan kaçtığını, ayrılmak istediğini ve kaybolmadığını söyledi. Daha sonra Akbelen Mahallesi'nde bir araya gelen Hasan Fırtına ile Aybeniz Top arasında tartışma çıktı.

GENÇ KADINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesiyle Fırtına, Top'u darp edip boğazını sıktı. Sesleri duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Aybeniz Top'un öldüğünü tespit etti.

.png

'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' TUTUKLANDI

Top'un cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalandı. Fırtına, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sanık Hasan Fırtına hakkında ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan hazırlanan iddianame, Mersin Adliyesi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın dün görülen karar duruşmasında da tutuklu sanık Hasan Fırtına, taraf avukatları ve Top’un yakınları salonda hazır bulundu. Dosyada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanığın ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.