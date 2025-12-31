TV'de kayıp diye aradı sonra boğup katletti! Caniye büyük ceza!
Mersin'de, bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı 24 yaşındaki Aybeniz Top'u boğarak öldüren ve katıldığı bir televizyon programında da arayan 30 yaşındaki Hasan Fırtına, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Katil sevgili, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Top'un annesi Leyla Topal, alkış tutarak, "Adalet yerini buldu" dedi
Mersin'de yürek yakan olay, geçen yıl 20 Kasım’da merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Hasan Fırtına (30) dini nikahla birlikte yaşadığı 1 çocuk annesi Aybeniz Top'un (24), olaydan 1 ay önce kayıp olduğunu iddia edip, televizyon programına çıktı.
KATİLİNDEN KAÇTIĞINI SÖYLEMİŞTİ
DHA'daki habere göre ancak Top, yayına katılarak Fırtına'dan kaçtığını, ayrılmak istediğini ve kaybolmadığını söyledi. Daha sonra Akbelen Mahallesi'nde bir araya gelen Hasan Fırtına ile Aybeniz Top arasında tartışma çıktı.
GENÇ KADINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
Tartışmanın büyümesiyle Fırtına, Top'u darp edip boğazını sıktı. Sesleri duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Aybeniz Top'un öldüğünü tespit etti..png
'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' TUTUKLANDI
Top'un cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalandı. Fırtına, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
KARAR DURUŞMASI
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sanık Hasan Fırtına hakkında ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan hazırlanan iddianame, Mersin Adliyesi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın dün görülen karar duruşmasında da tutuklu sanık Hasan Fırtına, taraf avukatları ve Top’un yakınları salonda hazır bulundu. Dosyada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanığın ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.
"İSTANBUL’DAN EVLENMEK İÇİN GELDİM"
Duruşmada son sözleri sorulan sanık Fırtına, “Ben İstanbul’dan buraya evlenmek için geldim. Olayı bir anlık sinir haliyle yaptım. Çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim" dedi.
'İNDİRİMSİZ' AĞIR MÜEBBET HAPİS
Mahkeme heyeti sanığı ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmamasına karar verdi.
ACILI ANNE: ADALET YERİNİ BULDU
Kararın açıklanmasının ardından Aybeniz Top'un annesi Leyla Topal, mahkeme heyetine dönüp alkış tutarak, "Adalet yerini buldu" dedi. Top’un yakınları kararın ardından mahkeme koridorunda birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.