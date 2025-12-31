Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa TV'de kayıp diye aradı sonra boğup katletti! Caniye büyük ceza | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        TV'de kayıp diye aradı sonra boğup katletti! Caniye büyük ceza!

        Mersin'de, bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı 24 yaşındaki Aybeniz Top'u boğarak öldüren ve katıldığı bir televizyon programında da arayan 30 yaşındaki Hasan Fırtına, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Katil sevgili, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Top'un annesi Leyla Topal, alkış tutarak, "Adalet yerini buldu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 09:00 Güncelleme: 31.12.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        TV'de kayıp diye aradı sonra boğup katletti! Caniye büyük ceza!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de yürek yakan olay, geçen yıl 20 Kasım’da merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, Hasan Fırtına (30) dini nikahla birlikte yaşadığı 1 çocuk annesi Aybeniz Top'un (24), olaydan 1 ay önce kayıp olduğunu iddia edip, televizyon programına çıktı.

        KATİLİNDEN KAÇTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

        DHA'daki habere göre ancak Top, yayına katılarak Fırtına'dan kaçtığını, ayrılmak istediğini ve kaybolmadığını söyledi. Daha sonra Akbelen Mahallesi'nde bir araya gelen Hasan Fırtına ile Aybeniz Top arasında tartışma çıktı.

        GENÇ KADINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

        Tartışmanın büyümesiyle Fırtına, Top'u darp edip boğazını sıktı. Sesleri duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Aybeniz Top'un öldüğünü tespit etti.

        .png
        .png

        'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' TUTUKLANDI

        Top'un cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalandı. Fırtına, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        KARAR DURUŞMASI

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sanık Hasan Fırtına hakkında ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan hazırlanan iddianame, Mersin Adliyesi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın dün görülen karar duruşmasında da tutuklu sanık Hasan Fırtına, taraf avukatları ve Top’un yakınları salonda hazır bulundu. Dosyada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanığın ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        "İSTANBUL’DAN EVLENMEK İÇİN GELDİM"

        Duruşmada son sözleri sorulan sanık Fırtına, “Ben İstanbul’dan buraya evlenmek için geldim. Olayı bir anlık sinir haliyle yaptım. Çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

        'İNDİRİMSİZ' AĞIR MÜEBBET HAPİS

        Mahkeme heyeti sanığı ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmamasına karar verdi.

        ACILI ANNE: ADALET YERİNİ BULDU

        Kararın açıklanmasının ardından Aybeniz Top'un annesi Leyla Topal, mahkeme heyetine dönüp alkış tutarak, "Adalet yerini buldu" dedi. Top’un yakınları kararın ardından mahkeme koridorunda birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı

        Fenerbahçe futbol takımının tribün lideri İbrahim Gümüştekin Üsküdar'da silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gümüştekin tedavi altına alındı. Gümüştekin 11 Ocak 2023'te de otoparkta 3 şüpheli tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştı. Saldırıda Şükrü Can Köseoğlu (24) hayatını kaybetmişti. (DHA)

        #Mersin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        İşlenmiş gıda ve yanlış pişirme uyarısı!
        İşlenmiş gıda ve yanlış pişirme uyarısı!
        Kahvehanedeki çifte cinayette sır perdesi aralandı!
        Kahvehanedeki çifte cinayette sır perdesi aralandı!
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Kar yağışı neden mutluluk hissi uyandırıyor?
        Kar yağışı neden mutluluk hissi uyandırıyor?
        "Netanyahu Trump görüşmesinden güçlenerek çıktı"
        "Netanyahu Trump görüşmesinden güçlenerek çıktı"