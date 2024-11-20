Mersin'de vahşet! Aybeniz'i eşarbıyla boğdu!
Mersin'de, bir çocuk annesi olan Aybeniz Top, bir televizyon programında kendisini kayıp olarak arayan, birlikte yaşadığı dini nikahlı kocası Hasan F. tarafından, eşarpla boğularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan katil, otogarda yakalandı
Mersin'de olay, Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi 84002 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan F., birlikte yaşadığı resmi nikahı olmayan bir çocuk annesi Aybeniz Top ile para meselesi yüzünden tartıştı.
EŞARPLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
İHA'daki habere göre şüpheli tartışma sonrası kadını eşarpla boğarak öldürdü. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
KAÇTI AMA OTOGARDA YAKALANDI
Şüpheli Hasan F. ise kaçmak için gittiği otogarda yakalandı. Farklı suçlardan kaydı bulunan cinayet şüphelisinin kadının adına krediler çektiği ileri sürüldü.
TV PROGRAMINDA KAYIP DİYE ARAMIŞ
İstanbul'da yaşayan Hasan F.'nin geçtiğimiz ay katıldığı bir televizyon programında, birlikte yaşadığı bir çocuk annesi Aybeniz Top'un kayıp olduğunu iddia ederek aradığı ortaya çıktı.
MAKTULE, KATİLİ YALANLAMIŞTI
Katıldığı programda birlikte yaşadığı kadınla ile ilgili 'önce kayıp ardından da kaçırılmış zorla tutuluyor' diyen cinayet zanlısı Hasan F.'nin yalanını ise televizyona çıkan Aybeniz Top ortaya çıkarmıştı.
ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ
Aybeniz Top, katıldığı programda ilk eşinden ayrıldığını birlikte yaşadığı Hasan F.'den ise şiddet gördüğünü söylemişti. Daha sonra ikilinin barıştığı ve Mersin'de Aybeniz Top'un boş olan babasının evinde yaşamaya başladıkları, cinayetin de orada işlendiği öğrenildi.