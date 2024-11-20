Galatasaray'dan Yunus Akgün'e zamlı sözleşme!
Galatasaray, bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezonu İngiliz ekibi Leicester City'de kiralık olarak geçiren Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, bu sezon geri döndüğü sarı-kırmızılılarda sergilediği performansla dikkat çekiyor.
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olmasının ardından formayı kapan ve eski takım arkadaşının yerini fazlasıyla dolduran 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu performansının da ödülünü almaya hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalayacak.
Galatasaray yönetiminin, milli ara sonrası 24 yaşındaki oyuncu ve menajeriyle son görüşmeyi yapacağı belirtildi.
Şu anda yıllık yaklaşık 20 milyon lira kazanan Yunus'un maaşının 50 milyon lira seviyesine çıkarılması planlanıyor.
Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 6 gol atarken, 2 de asist yaptı.