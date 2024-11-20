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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Yunus Akgün'e zamlı sözleşme! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Yunus Akgün'e zamlı sözleşme!

        Galatasaray, bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 13:04 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:04
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        Geçtiğimiz sezonu İngiliz ekibi Leicester City'de kiralık olarak geçiren Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, bu sezon geri döndüğü sarı-kırmızılılarda sergilediği performansla dikkat çekiyor.

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        Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olmasının ardından formayı kapan ve eski takım arkadaşının yerini fazlasıyla dolduran 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu performansının da ödülünü almaya hazırlanıyor.

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        TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalayacak.

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        Galatasaray yönetiminin, milli ara sonrası 24 yaşındaki oyuncu ve menajeriyle son görüşmeyi yapacağı belirtildi.

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        Şu anda yıllık yaklaşık 20 milyon lira kazanan Yunus'un maaşının 50 milyon lira seviyesine çıkarılması planlanıyor.

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        Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 6 gol atarken, 2 de asist yaptı.

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