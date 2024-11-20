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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Nasuh Mahruki için tutuklama talebi | Son dakika haberleri

        Nasuh Mahruki için tutuklama talebi

        Sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nasuh Mahruki, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:24 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:31
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        Nasuh Mahruki için tutuklama talebi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

        DHA'nın haberine göre AKUT Arama Kurtarma Derneği eski Başkanı Nasuh Mahruki bugün avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye geldi.

        İfade işlemlerinin ardından Mahruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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        #nasuh mahruki
        #son dakika
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