AKUT'un da kurucusu Nasuh Mahruki: Polisler beni almaya gelmiş
AKUT'un da kurucusu Nasuh Mahruki sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu: Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler...
Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki şu ifadelere yer verdi:
Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum. Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin.
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