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        Haberler Gündem AKUT'un da kurucusu Nasuh Mahruki: Polisler beni almaya gelmiş

        AKUT'un da kurucusu Nasuh Mahruki: Polisler beni almaya gelmiş

        AKUT'un da kurucusu Nasuh Mahruki sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu: Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 23:27 Güncelleme: 12.11.2024 - 23:27
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        Mahruki: Polisler beni almaya gelmiş
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        Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki şu ifadelere yer verdi:

        Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum. Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #nasuh mahruki
        #haberler
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