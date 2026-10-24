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        Haberler Gündem Çevre Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı

        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı

        Hatay'da, koruma altında olan dağ ceylanlarının yaşam alanında kişisel kullanım amacıyla toprağı süren vatandaşa, 699 bin 245 TL para cezası uygulandı. Alınan önlemlerle, "Gazella gazella" olarak bilinen dağ ceylanlarının sayısının bölgede, 80'den, bin 500'e çıktığı da belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 09:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Suriye sınırının sıfır noktasında 2014 yılında kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi'nde 13 bin 300 hektarlık alanda doğada yaşayan canlılara ev sahipliği yapıyor.

        SAYILARI 80'DEN BİN 500'E ÇIKTI

        İHA'da yer alan habere göre bölgede, "Gazella gazella" olarak bilinen dağ ceylanların avcılığa karşı korunması için kurulan yaban koruma sahasında ilk zamanlarda dağ ceylanların sayısı 80 iken en son alınan verilere göre rakamlar bin 500'ün üzerine çıkmış durumda.

        700 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

        Bölgenin korunması ve dağ ceylanlarına zarar verilmemesi amacıyla sürdürülen denetimler; bölgenin şahsi kullanım amacıyla izinsiz olarak sürüldüğü anlaşıldı. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından toprağı sürdüğü tespit edilen kişi hakkında ilgili mevzuat kapsamında 699 bin 245 TL idari işlem uygulandı.

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        "NESLİ TEHLİKE ALTINDA"

        Konuyla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; "Hatay Dağ Ceylanlarını Yaşam Alanlarıyla Birlikte Koruyoruz. Ülkemizin en değerli türlerinden biri olan Hatay Dağ Ceylanlarının yaşam alanlarında denetimlerimizi sürdürüyoruz. Ekiplerimizce gerçekleştirilen denetimlerde, şahsi kullanım amacıyla izinsiz toprak sürdüğü tespit edilen bir şahıs hakkında ilgili mevzuat kapsamında 699 bin 245 TL idari işlem uygulandı.

        Nesli tehlike altında bulunan ve yürüttüğümüz koruma çalışmaları sayesinde popülasyonu her yıl artan Hatay Dağ Ceylanlarını yaşam alanlarıyla birlikte korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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        #Hatay
        #hatay haberleri
        #dağ ceylanı
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