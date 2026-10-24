Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
Microsoft'un geliştirdiği MAI-DxO, 304 karmaşık tıbbi vakanın incelendiği araştırmada, açık kaynaklardan yararlanan doktorlara kıyasla 2,3 kat daha yüksek tanı doğruluğuna ulaştı
ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un geliştirdiği yapay zeka destekli tıbbi teşhis sistemi MAI-DxO, geçmiş tıbbi vakalar üzerinde yapılan araştırmada, açık kaynaklardan yararlanan doktorların sonuçlarına kıyasla 2,3 kat daha yüksek tanı doğruluğuna ulaştı.
Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin geliştirdiği MAI-DxO isimli sistemin tanı performansı, doktorların geçmiş vakalara ilişkin sonuçlarıyla karşılaştırıldı.
Araştırma kapsamında, The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan 304 karmaşık tıbbi vaka, yapay zeka ajanları tarafından incelendi.
Bulgulara göre MAI-DxO, kitap ve internet gibi açık kaynaklardan yararlanarak vakaları değerlendiren doktorların sonuçlarına kıyasla yaklaşık 2,3 kat daha fazla doğru tanı koydu.
Sistem, dış kaynaklara başvurmadan tanı koymaya çalışan doktorlarla karşılaştırıldığında ise yaklaşık 3,7 kat daha başarılı sonuç verdi.
Araştırmanın sonuçları, bilimsel dergi Science'ta yayımlandı.
Öte yandan araştırmanın, simülasyon ortamında değerlendirilen geçmiş tıbbi vakalara dayandığı ve karşılaştırmada gerçek hekimlerin yer almadığı belirtildi. Bu nedenle bulgular, sistemin gerçek klinik ortamlardaki performansını doğrudan ortaya koymuyor.