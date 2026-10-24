Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Televizyon
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın kabusu gerçek oldu

        'Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın kabusu gerçek oldu

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' 144'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Tansiyonun düşmediği bölüm büyük ilgi gördü. Kıvılcım'ın kabusu gerçek olurken, Nursema'nın mezarı başında Asil ile yüzleştiği anlar büyük merak uyandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 13:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kabusu gerçek oldu

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan bölümüyle büyük beğeniyle izlendi. 'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 6.27 izlenme oranı, 18.58 izlenme payı, Total grubunda 6.08 izlenme oranı, 18.29 izlenme payı AB’de ise 5.78 izlenme oranı, 18.89 izlenme payı aldı. Dizide, Emir ve Çimen’in barışması bölümün finaline imza atarken Başak’ın, yurtdışından dönen oğlu Cemo’nun gelişi ile yaşanacak gelişmeler merak uyandırdı.

        #KızılcıkŞerbeti etiketiyle gündeme oturan dizinin izleyicileri, bölümde yaşanan yüksek tansiyonlu gelişmelere dair yorumlarını sosyal medyada beğeniyle dile getirdi. Dizi, sosyal medya platformunda yaklaşık 4 saat boyunca TT listesinde yer alarak büyük ilgi gördü.

        144'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Bebeğini kaybeden Başak’ın hasta olduğunu ve ilik nakline ihtiyacı bulunduğunu öğrenen Fatih yıkıldı. Fatih, Başak’ın tedavisi için gereken nakli bulmak için çabalarken; Başak kaybettiği bebeğine veda etmek istedi. Fatih ve Başak’ın, kızlarının mezarı başında gözyaşları içinde vedalaşarak ona "Melek" adını vermesi duygusal anlara sahne oldu.

        REKLAM

        Başak ve Fatih evladını kaybetti;

        Ömer, otelinde yaşanan toplu zehirlenme olayında, Lider’den şüphelendiği için konuyu mahkemeye taşıdı. Bir yandan da Asil’in şirketteki usulsüzlüklerini bulması ve arkasındaki ismi öğrenmesi için Yusuf’u görevlendirdi. Holdingde iz süren Yusuf, Abidin ve Asil’e yakalanırken; Ömer’in pes etmediğini gören Lider, iflas etmesi için adamına talimat verdi.

        Kıvılcım ve Başak buluşmasında sürpriz isim Lider oldu. Restoranda ilk kez karşılaşan Başak ve Lider’in geçmiş yıllara uzanan tanışıklığı izleyenleri şoke etti. Ekrana gelen flashback sahnesiyle “Başak’ın oğlu Cemo’nun babası Lider mi?” sorusu akıllara geldi. Lider’le karşılaşınca şoke olan Başak eve döndüğünde ise Fatih’in sürpriziyle karşılaştı. Fatih’in, ilik nakli uyumlu çıkan oğlu Cemo’yu köşke getirmesi umut olurken, oğluna kavuşan Başak duygulandı.

        REKLAM

        Cemo’dan Başak’a umut dolu destek;

        Kıvılcım, kimliği bilinmeyen bir kişiden Çimen ile Asil’in yakınlaştığı fotoğrafı mesaj olarak aldı. Dehşete düşen Kıvılcım, ilk olarak holdingde çalışan Çimen’i işten aldı. Asil’le gerilen Kıvılcım, fotoğrafın sosyal medyaya yansımasıyla işinden de ayrıldı.

        Emir’i, Çimen’den uzaklaştırmak için bu tehlikeli planı uygulayan Ayşin’in oyunu ters tepti. Yaşanan olay Çimen ve Emir’in birbirlerine yakınlaşmasına neden oldu. Bölümün final sahnesinde ise evine dönen Kıvılcım, Çimen ve Emir’i birlikte yakaladı.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        NURSEMA YAŞIYOR!

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, öldü bilinen Nursema’nın mezarı başında Asil’le yüzleştiği anlar izleyenlerin nefesini kesti. Nursema’nın şoke eden geri dönüşüyle yaşanacaklar merak konusu olurken, Kıvılcım, Emir’le barışan Çimen’den hesap soruyor. Köşke gelen Ayşin, Emir’den hamile olduğunu açıklıyor. Sağlığına kavuşan Abdullah, Emir’in Ayşin’le evlenmesine karar verirken tanıtımın finalinde Salkım’ın Emir ve Elif’le birlikte Ayşin’i istemeye gitmesi yeni bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor.

        REKLAM

        Senaryosunu Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hakkı Bulut hastanelik oldu

        Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul'da bir mekânda sahne aldığı sırada rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi  

        #show tv
        #dizi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        "Mali şeffaflık reformlarla daha da artacak"
        "Mali şeffaflık reformlarla daha da artacak"
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kabusu gerçek oldu
        Kabusu gerçek oldu
        Tedavi edilen makak yavrusu Garip merkezin maskotu oldu
        Tedavi edilen makak yavrusu Garip merkezin maskotu oldu
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!