'Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın kabusu gerçek oldu

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan bölümüyle büyük beğeniyle izlendi. 'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 6.27 izlenme oranı, 18.58 izlenme payı, Total grubunda 6.08 izlenme oranı, 18.29 izlenme payı AB’de ise 5.78 izlenme oranı, 18.89 izlenme payı aldı. Dizide, Emir ve Çimen’in barışması bölümün finaline imza atarken Başak’ın, yurtdışından dönen oğlu Cemo’nun gelişi ile yaşanacak gelişmeler merak uyandırdı.

#KızılcıkŞerbeti etiketiyle gündeme oturan dizinin izleyicileri, bölümde yaşanan yüksek tansiyonlu gelişmelere dair yorumlarını sosyal medyada beğeniyle dile getirdi. Dizi, sosyal medya platformunda yaklaşık 4 saat boyunca TT listesinde yer alarak büyük ilgi gördü.

144'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bebeğini kaybeden Başak’ın hasta olduğunu ve ilik nakline ihtiyacı bulunduğunu öğrenen Fatih yıkıldı. Fatih, Başak’ın tedavisi için gereken nakli bulmak için çabalarken; Başak kaybettiği bebeğine veda etmek istedi. Fatih ve Başak’ın, kızlarının mezarı başında gözyaşları içinde vedalaşarak ona "Melek" adını vermesi duygusal anlara sahne oldu.

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Başak ve Fatih evladını kaybetti;

Ömer, otelinde yaşanan toplu zehirlenme olayında, Lider’den şüphelendiği için konuyu mahkemeye taşıdı. Bir yandan da Asil’in şirketteki usulsüzlüklerini bulması ve arkasındaki ismi öğrenmesi için Yusuf’u görevlendirdi. Holdingde iz süren Yusuf, Abidin ve Asil’e yakalanırken; Ömer’in pes etmediğini gören Lider, iflas etmesi için adamına talimat verdi.

Kıvılcım ve Başak buluşmasında sürpriz isim Lider oldu. Restoranda ilk kez karşılaşan Başak ve Lider’in geçmiş yıllara uzanan tanışıklığı izleyenleri şoke etti. Ekrana gelen flashback sahnesiyle “Başak’ın oğlu Cemo’nun babası Lider mi?” sorusu akıllara geldi. Lider’le karşılaşınca şoke olan Başak eve döndüğünde ise Fatih’in sürpriziyle karşılaştı. Fatih’in, ilik nakli uyumlu çıkan oğlu Cemo’yu köşke getirmesi umut olurken, oğluna kavuşan Başak duygulandı.

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Cemo’dan Başak’a umut dolu destek;

Kıvılcım, kimliği bilinmeyen bir kişiden Çimen ile Asil’in yakınlaştığı fotoğrafı mesaj olarak aldı. Dehşete düşen Kıvılcım, ilk olarak holdingde çalışan Çimen’i işten aldı. Asil’le gerilen Kıvılcım, fotoğrafın sosyal medyaya yansımasıyla işinden de ayrıldı.

Emir’i, Çimen’den uzaklaştırmak için bu tehlikeli planı uygulayan Ayşin’in oyunu ters tepti. Yaşanan olay Çimen ve Emir’in birbirlerine yakınlaşmasına neden oldu. Bölümün final sahnesinde ise evine dönen Kıvılcım, Çimen ve Emir’i birlikte yakaladı.

İşte geceye damga vuran final sahnesi;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

NURSEMA YAŞIYOR!

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, öldü bilinen Nursema’nın mezarı başında Asil’le yüzleştiği anlar izleyenlerin nefesini kesti. Nursema’nın şoke eden geri dönüşüyle yaşanacaklar merak konusu olurken, Kıvılcım, Emir’le barışan Çimen’den hesap soruyor. Köşke gelen Ayşin, Emir’den hamile olduğunu açıklıyor. Sağlığına kavuşan Abdullah, Emir’in Ayşin’le evlenmesine karar verirken tanıtımın finalinde Salkım’ın Emir ve Elif’le birlikte Ayşin’i istemeye gitmesi yeni bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor.

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Senaryosunu Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!