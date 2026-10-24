Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı

        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı

        Ankara'da, 17 yıl önce hakkında kayıp ihbarı yapılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki Gülşen Uyar ile ilgili dosya yeniden ele alındı. Komşuların ifadesinin alınmasından ardından kaybolan kadının yaşadığı evin altında insan kemikleri bulundu. Kadına ait olduğu değerlendirilen kemikler, kızının DNA örneği ile karşılaştırılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 07:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı

        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, 2009 yılında kaybolan Gülşen Uyar'dan (52) o günden sonra bir daha haber alınamadı.

        .png
        .png

        BOŞANDI, EVDE ŞÜPHELİ YANGIN ÇIKTI

        17 sene sonra yeniden ele alınan dosyanın incelenmesi ve komşuların ifadesine başvurulmasının ardından Gülşen'in, eşinden boşandıktan sonra tek başına yaşadığı ve kaybolduktan sonra bir daha kimsenin ikamet etmediği evde şüpheli bir yangın meydana geldi.

        KADINA AİT BİR İZ BULUNAMADI

        İHA'da yer alan habere göre yangında kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede Gülşen'e ait bir ize rastlanılmayınca kazı çalışması yapılmasına karar verildi.

        REKLAM

        KAZI ÇALIŞMASINDA İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

        3 gün süren çalışmalarda enkazın yaklaşık 2 metre derinliğinde tuğla ve kiremitlerle örülmüş vaziyette, üzeri kireçle kapatılan kafatası, diş, çene, omuz, kol ve bacak kemiklerine ulaşıldı.

        ÖRNEKLER ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Uyar'a ait olduğu değerlendirilen kemik örnekleri, kimlik tespitinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        KIZINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

        Uyar'ın kızından alınan DNA örneğiyle yapılacak karşılaştırma sonucunda kalıntıların Uyar'a ait olup olmadığı netlik kazanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıkamış'a dönmeye başladılar

        Kars'ın ormanlarında yaşamını sürdüren ve yaz aylarında beslenmek için Ardahan, Karadeniz Bölgesi ile Gürcistan kırsalına göç eden bozayılar, kış uykusu için Sarıkamış'a dönmeye başladı. (AA)

        #ankara
        #ankara haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek