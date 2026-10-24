Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, 2009 yılında kaybolan Gülşen Uyar'dan (52) o günden sonra bir daha haber alınamadı.

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BOŞANDI, EVDE ŞÜPHELİ YANGIN ÇIKTI

17 sene sonra yeniden ele alınan dosyanın incelenmesi ve komşuların ifadesine başvurulmasının ardından Gülşen'in, eşinden boşandıktan sonra tek başına yaşadığı ve kaybolduktan sonra bir daha kimsenin ikamet etmediği evde şüpheli bir yangın meydana geldi.

KADINA AİT BİR İZ BULUNAMADI

İHA'da yer alan habere göre yangında kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede Gülşen'e ait bir ize rastlanılmayınca kazı çalışması yapılmasına karar verildi.

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KAZI ÇALIŞMASINDA İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

3 gün süren çalışmalarda enkazın yaklaşık 2 metre derinliğinde tuğla ve kiremitlerle örülmüş vaziyette, üzeri kireçle kapatılan kafatası, diş, çene, omuz, kol ve bacak kemiklerine ulaşıldı.

ÖRNEKLER ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Uyar'a ait olduğu değerlendirilen kemik örnekleri, kimlik tespitinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KIZINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Uyar'ın kızından alınan DNA örneğiyle yapılacak karşılaştırma sonucunda kalıntıların Uyar'a ait olup olmadığı netlik kazanacak.