Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
Ankara'da, 17 yıl önce hakkında kayıp ihbarı yapılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki Gülşen Uyar ile ilgili dosya yeniden ele alındı. Komşuların ifadesinin alınmasından ardından kaybolan kadının yaşadığı evin altında insan kemikleri bulundu. Kadına ait olduğu değerlendirilen kemikler, kızının DNA örneği ile karşılaştırılacak
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, 2009 yılında kaybolan Gülşen Uyar'dan (52) o günden sonra bir daha haber alınamadı..png
BOŞANDI, EVDE ŞÜPHELİ YANGIN ÇIKTI
17 sene sonra yeniden ele alınan dosyanın incelenmesi ve komşuların ifadesine başvurulmasının ardından Gülşen'in, eşinden boşandıktan sonra tek başına yaşadığı ve kaybolduktan sonra bir daha kimsenin ikamet etmediği evde şüpheli bir yangın meydana geldi.
KADINA AİT BİR İZ BULUNAMADI
İHA'da yer alan habere göre yangında kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede Gülşen'e ait bir ize rastlanılmayınca kazı çalışması yapılmasına karar verildi.
KAZI ÇALIŞMASINDA İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU
3 gün süren çalışmalarda enkazın yaklaşık 2 metre derinliğinde tuğla ve kiremitlerle örülmüş vaziyette, üzeri kireçle kapatılan kafatası, diş, çene, omuz, kol ve bacak kemiklerine ulaşıldı.
ÖRNEKLER ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ
Uyar'a ait olduğu değerlendirilen kemik örnekleri, kimlik tespitinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
KIZINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI
Uyar'ın kızından alınan DNA örneğiyle yapılacak karşılaştırma sonucunda kalıntıların Uyar'a ait olup olmadığı netlik kazanacak.