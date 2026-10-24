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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Küba'da değişim isteyenlere "CIA ile gizli işbirliği" teklifi

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Küba'da değişim isteyenlere "CIA ile gizli işbirliği" teklifi

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba'da değişim isteyenlere "CIA ile gizli işbirliği" teklif etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 10:15 Güncelleme:
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        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi

        ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Rubio, Küba'da değişim isteyenlere "İşte şimdi tam zamanı." mesajını verdi.

        Rubio, bu kişilere "CIA ile gizli işbirliği" teklif ederek, "CIA ile gizli bir ortaklık kurarak arzu ettiğiniz değişimi gerçekleştirmek için bu fırsatı değerlendirin." ifadesini kullandı.

        ABD Başkanı Donald Trump, Küba ile anlaşmayı nihayete erdirmesi için Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu görevlendireceklerini belirterek, "İran'dan dönerken Küba meselesini de halledeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

        Küba'yı "teslim almak" için İran'dan dönen ABD savaş gemilerinin ada ülkesinin yakınından geçerken "küçük bir mola vermesinin" yeterli olacağını savunan Trump, "Aslında planımız şu: İran'dan dönerken o muazzam gemilerimizle Küba'nın yakınından geçeceğiz. Gemilerimizden birini kıyıdan yaklaşık 50 yarda (yaklaşık 45 metre) açığa demirleteceğiz. Onlar, ellerini havaya kaldırıp teslim olacaklar. Biz de anlaşmayı tamamlaması için Marco Rubio'yu devreye sokacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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