Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
İstanbul Maltepe'de, bir evde çıkan yangıda aile fertleri evde mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda evde bulunan anne, baba ve 6 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak kurtarıldı. 12 yaşındaki İbrahim K., ise enkaz haline dönen evden cansız halde çıkartıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 24 Ekim 2026 - 08:55 Güncelleme:
İstanbul'da yangın, saat 06.50 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi Hasan Bey Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU
İHA'daki habere göre yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
AİLE EVDE MAHSUR KALDI
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde mahsur kalan aileyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda evde bulunan anne, baba ve 6 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak kurtarıldı.
ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Evde bulunan 12 yaşındaki İbrahim K.’ya ulaşmak için çalışma yürüten ekipler, detaylı arama sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaştı.
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İNCELEME BAŞLATILDI
İbrahim K.’nın cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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