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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi

        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi

        İstanbul Maltepe'de, bir evde çıkan yangıda aile fertleri evde mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda evde bulunan anne, baba ve 6 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak kurtarıldı. 12 yaşındaki İbrahim K., ise enkaz haline dönen evden cansız halde çıkartıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 08:55 Güncelleme:
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        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi

        İstanbul'da yangın, saat 06.50 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi Hasan Bey Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

        VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

        İHA'daki habere göre yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        AİLE EVDE MAHSUR KALDI

        İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde mahsur kalan aileyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda evde bulunan anne, baba ve 6 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak kurtarıldı.

        ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Evde bulunan 12 yaşındaki İbrahim K.’ya ulaşmak için çalışma yürüten ekipler, detaylı arama sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaştı.

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        İNCELEME BAŞLATILDI

        İbrahim K.’nın cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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