İstanbul'da yangın, saat 06.50 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi Hasan Bey Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

İHA'daki habere göre yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

AİLE EVDE MAHSUR KALDI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde mahsur kalan aileyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda evde bulunan anne, baba ve 6 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak kurtarıldı.

ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Evde bulunan 12 yaşındaki İbrahim K.’ya ulaşmak için çalışma yürüten ekipler, detaylı arama sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaştı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

İbrahim K.’nın cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.