Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan Yaşam Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen olayda, bir hemşire, aile hekimine ait tüfeğin ateş alması sonucu, kalçasına isabet eden saçmalarla yaralandı. Hemşire hastaneye sevk edilirken gözaltına alınan doktor adli kontrolle serbest bırakıldı
Giriş: 24 Ekim 2026 - 13:43 Güncelleme:
Sinop'ta edinilen bilgilere göre, Boyabat ilçesi Yaşam Aile Sağlığı Merkezi'nde, aile hekimine ait tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar hemşirenin kalçasına ve ayağına isabet etti.
YARALI HEMŞİRE HASTANEYE KALDIRILDI
İHA'daki habere göre yaralı hemşireye olay yerinde ilk müdahale doktor tarafından yapılırken, sağlık ekipleri tarafından Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DOKTOR ADLİ KONTROLLE SERBEST
Olayın ardından gözaltına alınan doktor, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İNCELEME DEVAM EDİYOR
Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da idari inceleme yürütüldüğü öğrenildi.
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