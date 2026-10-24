Sinop'ta edinilen bilgilere göre, Boyabat ilçesi Yaşam Aile Sağlığı Merkezi'nde, aile hekimine ait tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar hemşirenin kalçasına ve ayağına isabet etti.

YARALI HEMŞİRE HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'daki habere göre yaralı hemşireye olay yerinde ilk müdahale doktor tarafından yapılırken, sağlık ekipleri tarafından Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DOKTOR ADLİ KONTROLLE SERBEST

Olayın ardından gözaltına alınan doktor, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da idari inceleme yürütüldüğü öğrenildi.