İzzet Yıldızhan: İtibarımı zedeleyenlere dava açtım

Ümraniye’de 19 Mart’ta silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının karar duruşması geçtiğimiz hafta yapıldı. Mahkeme, İzzet Yıldızhan’ın "suçluyu kayırma" suçundan beraatine karar verdi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; özgürlüğüne kavuşan İzzet Yıldızhan, ilk kez konuştu. Yıldızhan, "Bu süreçte ben ve ailem çok yıprandık. Olayın hiçbir yerinde olmamama rağmen 3-5 kendini bilmez sunucu, yapımcı ve yayıncı benim hakkında inanılmaz zedeleme yaptı. Beni azmettirici olarak topluma yansıttılar. İtibar zedeleyenlere dava açtım. Bununla ilgili maddi yararı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacağım. Ben beraat ettim, zaten bu konuyla ilgili hiçbir yerinde yoktum" dedi.

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"EN BÜYÜK ZARARI AİLEM GÖRDÜ"

Yıldızhan, "Bu zamana kadar neden sessiz kaldınız?" sorusuna, "Mahkeme sürecini etkilememek için sustum. Kendimi çektim ve sonucunu bekledim. Benim hakkımda gerçek belli oldu ve beraat ettim. Sustum ve ailemle zaman geçirdim" yanıtını verdi. Cezaevi sürecinden bahseden Yıldızhan, "Kötü bir süreçti. En büyük zararı ailem gördü. Atılan iftiralar bizi çok üzdü" diye konuştu.

Kolu sargılı olan Yıldızhan, "Çocuklarla bahçede top oynarken düştüm, elim kırıldı" dedi.