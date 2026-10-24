haftanın kitapları

BÜYÜK KUŞ KAPIP GÖTÜRMESİN

(Hiromi Kawakami)



Uzak bir gelecekte, insanlık yavaş yavaş yok olmakta. Dünyanın dört bir yanına dağılmış küçük topluluklar, “Anneler”in gözetiminde yaşamlarını sürdürüyor. Kimi çocuklar fabrikalarda tavşanların ve yunusların hücrelerinden yaratılırken, kimileri bitkiler gibi sadece ışık ve suyla besleniyor. İnsan soyunun devamı bu farklı varlıkların yakınlaşmasına bağlı olsa da bu yeni ve yorgun dünyada, insanı insan yapan şeylerin –bir başkasına bağlanmanın, sevmenin, çoğalıp soyunu sürdürmenin– daha ne kadar devam edeceğini kimse bilmiyor. Domingo Yayınevi'nden çıkan, Uluslararası Booker Ödülü finalisti Büyük Kuş Kapıp Götürmesin, çağlar boyunca uzanan birbiriyle bağlantılı on dört hikâyede hüznü ve ütopyayı bir araya getirerek, bildiğimiz anlamıyla insanın sonuna dair şaşırtıcı bir dünya kuruyor. Bir çocuk nereden geldiğini merak ediyor, bir başkası sevmeyi öğreniyor; geride bırakılanların izleri, henüz doğmamış olanların hayatına karışıyor. Her şeye rağmen insanlar yakınlık aramayı, kaybettiklerini özlemeyi ve kendilerinden sonra gelecekler için umut etmeyi sürdürüyor.