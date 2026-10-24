Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
MGM'den alınan son verilere göre bugün Marmara ve Karadeniz bölgelerinde etkili sağanak yağış bekleniyor. Bunun yanı bazı illerimizde yerel sağanak geçişleri de olacak. Sıcaklık, mevsim normallerinde seyrediyor. İllerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı, Samsun, Amasya ve Çorum çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey ve batı, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
6 BÖLGEDE SİS ETKİLİ OLACAK
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle:
ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 20, Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR: 24, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 21, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
BURSA: 21, Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE: 22, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 19, Parçalı bulutlu
AFYONKARAHİSAR: 20, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 24, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 23, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 31, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 27, Parçalı ve az bulutlu
BURDUR: 24, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 28, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 21, Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP: 23, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 15, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 16, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 21, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 18, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 24, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 25, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 23, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ: 19, Parçalı ve az bulutlu