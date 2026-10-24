Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı, Samsun, Amasya ve Çorum çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey ve batı, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

6 BÖLGEDE SİS ETKİLİ OLACAK

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle:

ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 20, Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR: 24, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 21, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

BURSA: 21, Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE: 22, Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ: 19, Parçalı bulutlu

AFYONKARAHİSAR: 20, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 24, Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 23, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 31, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 27, Parçalı ve az bulutlu

BURDUR: 24, Parçalı ve az bulutlu

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HATAY: 28, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 21, Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP: 23, Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 15, Parçalı ve az bulutlu

KARS: 16, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 21, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 18, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 24, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 25, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 23, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ: 19, Parçalı ve az bulutlu