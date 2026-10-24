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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak

        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak

        MGM'den alınan son verilere göre bugün Marmara ve Karadeniz bölgelerinde etkili sağanak yağış bekleniyor. Bunun yanı bazı illerimizde yerel sağanak geçişleri de olacak. Sıcaklık, mevsim normallerinde seyrediyor. İllerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 07:04 Güncelleme:
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        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı, Samsun, Amasya ve Çorum çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey ve batı, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        6 BÖLGEDE SİS ETKİLİ OLACAK

        Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle:

        ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 20, Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR: 24, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 21, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

        BURSA: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANAKKALE: 22, Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 19, Parçalı bulutlu

        AFYONKARAHİSAR: 20, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 24, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 23, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 31, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 27, Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR: 24, Parçalı ve az bulutlu

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        HATAY: 28, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 21, Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 15, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 16, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 21, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 18, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 24, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 25, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 23, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve az bulutlu

        HAKKARİ: 19, Parçalı ve az bulutlu

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