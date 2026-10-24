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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kaderi Uğurcan Çakır ve Ederson'un elinde!

        Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kaderi Uğurcan Çakır ve Ederson'un elinde!

        Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide 26 Ekim Pazartesi akşamı kozlarını paylaşacak. Kritik mücadelede gözler kaleciler Uğurcan Çakır ve Ederson'un üzerinde olacak. Bu sezon Uğurcan ligde 7 maçta 9 gol yerken, Ederson ise görev aldığı 7 müsabakada kalesinde 4 gol gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 11:10 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Bu derbi öncesinde geride kalan 8 haftada sarı-lacivertliler, 6 golle ligin en az gol yiyen ikinci takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise kalesinde 11 gol gördü.

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        Ligde söz konusu müsabakalarda Aslan 3, Kanarya da 5 maçı gol yemeden tamamladı.

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        Derbide gözler aynı zamanda kalecilerde olacak. Ligde 8 haftada sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır 7, Jankat Yılmaz da 1 mücadelede görev aldı.

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        Sarı-lacivertlilerde ise Ederson 7, Tarık Çetin de 1 müsabakada oynadı.

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        Bu karşılaşmalarda Uğurcan 9 gol yerken, 3 maçta da kalesini kapadı.

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        Ederson ise kalesinde 4 gol görürken, 5 mücadeleyi gol yemeden tamamladı.

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        #galatasaray-fenerbahçe
        #derbi
        #Uğurcan Çakır
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