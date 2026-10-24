Hakan Çalhanoğlu, Inter'le nikah tazeliyor
İtalyan ekibi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, yeni sözleşme konusunda kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Milano ekibinin, ocak ayına kadar milli futbolcuyla mevcut maaşının altında bir rakama anlaşması bekleniyor.
Giriş: 24 Ekim 2026 - 09:47 Güncelleme:
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A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kulübü Inter'le sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.
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La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu ile ocak ayına kadar yeniden anlaşmayı planlıyor.
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İtalyan ekibi, 32 yaşındaki milli yıldızın 6,5 milyon Euro'luk mevcut maaşında indirime gitmesini bekliyor.
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Tarafların maaş konusunda anlaşmaya varıp, imzanın kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
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Öte yandan sezon başında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, sakatlığını atlatarak yeniden formasına kavuştu.
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Inter formasıyla bu sezon 8 resmi maçta sahne alan Çalhanoğlu, 3 gol kaydetti.
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