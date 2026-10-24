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        Haberler Yaşam Gaziantep'te tedavi edilen makak yavrusu Garip merkezin maskotu oldu

        Gaziantep'te tedavi edilen makak yavrusu Garip merkezin maskotu oldu

        Afyonkarahisar'da ele geçirilen 3 aylık erkek makak maymunu, Gaziantep Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavi edilerek sağlığına kavuştu. "Garip" adı verilen yavrunun 1,5-2 ay içinde diğer makaklarla bir araya getirilmesi planlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 13:55 Güncelleme:
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        Tedavi edilen makak yavrusu Garip merkezin maskotu oldu

        Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince Afyonkarahisar'da yapılan kontrollerde bir kişinin yanında bulunan makak yavrusu, koruma altına alınarak Gaziantep Doğal Yaşam Merkezi'ne getirildi.

        Beslenme güçlüğü çektiği ve kan değerlerinde sorun olduğu belirlenen yavru, hayvan hastanesinde tedaviye alındı. Bir süre yoğun bakımda tutulan ve serum ile vitamin-mineral takviyesi uygulanan makak, tedaviye olumlu yanıt vererek yeniden beslenmeye başladı.

        Bakıcılarının "Garip" adını verdiği yavru, diğer makakları görebildiği ancak fiziksel temas kuramadığı ayrı bir barınağa alındı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Celal Özsöyler, Garip'in sağlık durumunun normale döndüğünü belirterek diğer yavrularla uyum sağlaması için bir süre daha kontrol altında tutulacağını söyledi.

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        Özsöyler, merkezin en küçük makağı olan Garip'in 1,5-2 ay içinde gruba dahil edilmesinin planlandığını ve yavrunun çalışanların sevgisini kazanarak merkezin maskotu haline geldiğini ifade etti.

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        #gaziantep
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