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        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu: İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri! - Futbol Haberleri

        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu: İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri!

        UEFA Uluslar Ligi'nde 2. sırayı alan A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yer alacağı torba Karadağ maçı sonrası netleşti. İşte Milli Takımımız'ın torbası ve muhtemel rakipleri...

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        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 09:56 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:56
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        UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşaması sona erdi ve gözler 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kura çekimine çevrildi. 13 Aralık Cuma günü çekilecek grup kuraları öncesi torbalar da belli oldu. Milli takımın 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki muhtemel rakipleri kimler oldu?

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        ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez 48 takım yer alacak.

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        HANGİ TORBADAYIZ?

        A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. torbada yer alacak.

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        KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

        13 Aralık'ta Dünya Kupası elemeleri kuraları çekilecek.

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        1. TORBA

        İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, İsviçre, Avusturya

        6

        2. TORBA

        TÜRKİYE, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çekya, Norveç

        7

        3. TORBA

        İskoçya, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna Hersek, İsrail

        8

        4. TORBA

        Bulgaristan, Lüksemburg, Kosova, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya

        9

        5. TORBA

        Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino

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