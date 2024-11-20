Hastalıklarla savaşan yeşil güç sayesinde bağışıklığınızı güçlendirin

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek sadece hastalıklardan korunmak için değil enerjik ve dengeli bir yaşam tarzını benimsemek açısından da çok önemli. Günümüzde birçok kişi, bağışıklık sistemini güçlendirmek ya da hastalıklardan korunmak için besin takviyelerine yöneliyor. Oysa bazı doğal besinlerin gücü de bu takviyelerle yarışıyor. Uzmanlar günlük yaşamda kolaylıkla bulabileceğimiz malzemelerle, takviyelerin sunduğu yararları elde etmenin mümkün olduğunu söylüyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu doğal pratik tariflerle bağışıklığı güçlü tutmaya yarayan 3 tarif ve bunları yaparken kullanacağımız malzemelerin özelliklerine ilişkin önemli bilgiler veriyor.

REKLAM HANGİ BESİN BAĞIŞIKLIĞI NASIL DESTEKLİYOR? Bilimsel araştırmalar, doğal besinlerin yalnızca bağışıklığı desteklemekle kalmayıp, kalp-damar hastalıkları, diyabet, iltihaplanma hatta bazı kanser türlerinin önlenmesinde de etkili olduğunu gösteriyor. Özellikle baharat, sebze ve bitkilerin vücudun savunma mekanizmasını harekete geçiren vitamin, mineral ve antioksidanlarla dolu oldukları belirtiliyor. Doğru kullanıldıklarında bu doğal besinler, alınan besin destekleri kadar etkili olabiliyor. Örneğin, zerdeçalın içerdiği kurkumin, birçok antienflamatuar takviyenin aktif bileşenleriyle benzer özellikler sunuyor. Sarımsak, doğal bir antibiyotik olarak bağışıklık sistemini desteklerken, turunçgillerden alınan C vitamini, bağışıklık güçlendirici takviyeler kadar güçlü bir kaynak oluşturabiliyor. Ancak, bu besinleri tüketirken de dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu unutmamak gerekiyor.

Mısra Beste Köleoğlu, aşağıda hem söz konusu gıdaların özelliklerinden bahsediyor hem de evinizde hazırlayabileceğiniz ve gıda takviyelerinin sunduğuna benzer güçte 3 tarif veriyor. İşte o besinler ve onlarla hazırlayabileceğiniz tarifler: Zerdeçal: Zerdeçal, içerdiği kurkumin bileşiği sayesinde, iltihaplanmayı azaltıyor ve bağışıklık sistemini destekliyor. Antioksidan özellikleriyle serbest radikallerin zararını da en aza indiriyor. Tüm bu yararlarına karşın kan inceltici ilaç kullanan bireylerin zerdeçal tüketimini sınırlandırmaları gerekiyor.

Sarımsak: Doğal bir antibiyotik olan sarımsak, enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor. Aynı zamanda kan basıncını düzenleyerek kalp sağlığını da destekliyor. Ancak düşük tansiyonu olan bireylerin sarımsağı dikkatli tüketilmesi öneriliyor. REKLAM Zencefil: Sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileriyle bilinen zencefil, inflamasyonu azaltıp enerji seviyesini artırıyor. Mide rahatsızlığı olan bireylerin aşırı zencefil tüketmeleri ise önerilmiyor.

C vitaminli besinler: Portakal, limon gibi turunçgiller ve yeşil yapraklı sebzeler, bağışıklığı destekleyen doğal C vitamini kaynakları olarak değerlendiriliyor. Bu besinlerin, özellikle grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı etkili olduğu belirtiliyor. HER BİREYİN DURUMU FARKLI Doğal besinler kişiye birçok fayda sunsa da her bireyin sağlık durumunun farklılık gösterdiğine dikkat çeken Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, “Kan inceltici ilaç kullananlar, mide rahatsızlığı olanlar, diyabet hastaları ve alerjik bünyeye sahip kişiler bu besinleri tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır. Örneğin sarımsak tansiyonu düşürebilirken, bal ve limon gibi tatlandırıcılar diyabet hastaları için dikkatli tüketilmesi gereken gıdalar arasındadır” diyor.

KIŞA GİRERKEN BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRECEK 3 PRATİK TARİF: Aşağıda yer alan tariflerde kullanılan malzemelerin, bir araya geldiklerinde bireysel faydayı artırdıkları, bağışıklığı destekledikleri, enerji sağladıkları ve sindirim sistemini düzenleyerek bütüncül bir sağlık desteği sundukları belirtiliyor. REKLAM 1) ZERDAÇALLI TAVUK ÇORBASI Malzemeler: 2 adet tavuk göğsü 1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil 1 diş sarımsak 1 adet havuç 1 su bardağı sebze suyu Tuz ve karabiber Hazırlanışı: Tavukları haşlayıp didikleyin. Tencereye zerdeçal, zencefil ve sarımsağı ekleyerek kavurun. Haşlanmış tavukları, doğranmış havuçları ve sebze suyunu ilave ederek 10 dakika pişirin. Baharatlarla tatlandırarak servis edebilirsiniz.

BU BİLGİLERE DİKKAT! Zerdaçallı tavuk çorbasında kullanılan zerdeçal, zencefil ve sarımsak bir araya gelerek güçlü bir bağışıklık desteği sunar. Zerdeçalın kurkumin içeriği inflamasyonu azaltırken, zencefil sindirimi kolaylaştırır ve mideyi rahatlatır. Sarımsak ise antimikrobiyal etkisiyle enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Tavuk protein kaynağı olarak doku yenilenmesine destek olurken, havuçtaki beta-karoten bağışıklık hücrelerini güçlendirir. Sebze suyunun elektrolit dengesi sağlayıcı etkisiyle yapılan bu çorba, vücudu hastalıklardan korumak ve hızlı iyileşmeyi desteklemek için mükemmel bir seçenektir.

REKLAM 2) TARÇINLI ZENCEFİL ÇAYI Malzemeler: 1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil 1 çubuk tarçın 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı) 1 dilim limon 2 su bardağı su Hazırlanışı: Suyu kaynatın. İçine rendelenmiş zencefil ile çubuk tarçın ekleyip kısık ateşte 5-7 dakika kadar kaynamaya bırakın. Çayı ocaktan alıp hafif soğumasını bekleyin. Balı karıştırarak ekleyin ve üzerine limon dilimi ilâve edin. Sıcak ya da ılık olarak servis edebilirsiniz.

BU BİLGİLERE DİKKAT! Tarçınlı zencefil çayı, tarçın ve zencefilin antienflamatuar ve antibakteriyel etkilerini birleştirerek soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Zencefil mideyi yatıştırırken, tarçın kan şekerini dengeleyerek enerji dalgalanmalarını önler. Limonun C vitamini içeriği bağışıklığı güçlendirirken, bal çaya doğal bir tat katarak enerji verir. Bu çayın antioksidan etkisi, serbest radikallerle savaşarak hücrelerin yenilenmesini destekler ve genel sağlığa katkıda bulunur.

REKLAM 3) YEŞİL GÜÇ SALATASI Malzemeler: 2 su bardağı ıspanak yaprağı 1 su bardağı roka 1/2 avokado (dilimlenmiş) 1 adet kırmızıbiber (doğranmış) 1 yemek kaşığı nar tanesi 1 tatlı kaşığı chia tohumu 1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı limon suyu Bir tutam tuz ve karabiber.