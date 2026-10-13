Kastamonu'da kan donduran olay, dün Taşköprü ilçesi Akdeğirmen köyünde meydana geldi.

PANCAR SÖKÜMÜNDE KAVGA

Edinilen bilgiye göre, daha öncesinde aralarında husumet bulunan Metin A. ve oğlu Çetin A. ile tarlada pancar söken İlhan Karasu ve oğulları Ali Karasu, Sefa Karasu ve kardeşi Halit Karasu arasında tartışma çıktı.

BABA OĞUL ATEŞ AÇTI

İHA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin A. ile oğlu Çetin A., yanlarında bulundurdukları tabancayla Karasu ailesinin üzerine ateş açtı.

Baba İlhan Karasu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kurşunların hedefi olan İlhan Karasu ile oğulları Sefa ve Ali Karasu ile kardeşi Halit Karasu, olay yerinde hayatını kaybetti.

İlhan Karasu'nun oğlu Sefa Karasu öldü.

CENAZE NAMAZLARI KILINDI

Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, işlemlerinin ardından Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen köyüne getirildi. Hayatını kaybeden vatandaşlar için öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı.

İlhan Karasu'nun oğlu Ali Karasu hayatını kaybetti.

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4 KİŞİ YAN YANA DEFNEDİLDİ

Cenaze namazının ardından aynı aileden 4 kişinin cenazeleri, aile mezarlığında yan yana defnedildi. Cenaze namazı sırasında hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi.

İlhan Karasu'nun kardeşi Halit Karasu da saldırıda hayatını kaybetti.

YENİ BABA OLMUŞLARDI

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Ali Karasu’nun henüz 3 aylık bir bebeğinin olduğu, kardeşi Sefa Karasu’nun ise 1 yaşında erkek çocuğunun olduğu, eşinin de 9 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olayda yaşamını yitiren Halit Karasu’nun da iki çocuk babası olduğu belirtildi.

Cinayet şüphelilerin adliyedeki işlemleri ise sürüyor.