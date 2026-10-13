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        Haberler Gündem 3. Sayfa Pancar tarlasında katliam: 4 ölü

        Pancar tarlasında katliam: 4 ölü

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, iki aile arasında, pancar sökümü sırasında silahlı kavgada Çetin A., aynı aileden baba İlhan Karasu ile oğulları Sefa Karasu, Ali Karasu ve Halit Karasu'yu öldürdü. Çetin A., olay sonrası kaçtığı Kastamonu'da jandarma ekiplerine teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 08:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Pancar tarlasında katliam: 4 ölü

        Kastamonu'da olay, dün akşam saatlerinde Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen Köyü'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, pancar sökümü sırasında iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        YANINDAKİ SİLAHLA ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin A., yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu baba İlhan Karasu ile oğulları Sefa Karasu, Ali Karasu ve Halit Karasu ağır yaralandı.

        4 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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        ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

        Olayın ardından kaçan şüpheli Çetin A.'nın yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Çetin A., olay sonrası kaçtığı Kastamonu'da jandarma ekiplerine teslim oldu.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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