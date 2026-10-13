A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? Arda Turan ve Francesco Calzona...

9 Ekim 2026'da teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör arayışlarını sürdürüyor...

Federasyon önceliği Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'a verirken; B planını da hazırladı. 39 yaşındaki çalıştırıcının durumunda olumsuz bir durum halinde rota yabancı adaylara kayacak.

PLASE FRANCESCO CALZONA

TFF'nin gündeminde yer alan isimlerden birisi, son olarak Slovakya Milli Takımı'nı çalıştıran İtalyan teknik direktör Francesco Calzona... 58 yaşındaki teknik direktör, menajerleri aracılığıyla A Milli Futbol Takımı'na önerildi.

CALZONA: BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR OLUR

HT Spor'dan Mert Efe Demirkan'a konuşan Calzona, "Menajerim beni yaklaşan yeni bir görev için hazırlıklı olmam konusunda uyardı. Elbette, eğer bu Türkiye Milli Takımı olursa, bu benim için büyük bir onur olur. Slovakya'da harika bir süreç geçirdikten sonra Türkiye'yi yönetmek bir ayrıcalık olurdu" ifadelerini kullandı.

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MARCO BRINI: KESİNLİKLE ÇOK GÜZEL BİR DENEYİM OLURDU

Ayrıca Calzona'nın ekibinde analist olarak görev yapan Marco Brini de HT Spor'a konuştu. Brini, "Konunun ayrıntılarına pek hakim değilim, bu hocayla menajer arasındaki bir mesele. Ama tabii ki, Slovakya Milli Takımı'yla, özellikle Avrupa Şampiyonası'nda harika bir yol katettiğimizi düşünüyorum; Türkiye'de de bazı temaslarımız var ve Türkiye Milli Takımı kesinlikle çok güzel bir deneyim olurdu. Zaten İtalyan teknik direktörler de Türkiye'de gayet iyi iş çıkarıyor. Süreci göreceğiz" dedi.

ARDA TURAN'IN PERFORMANSI

Shakhtar Donetsk ile 60 maça çıkan Arda Turan; 40 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde ederek 2.16 puan ortalaması tutturdu.

Bu süreçte 133 gol atan Ukrayna ekibi, 51 gole ise engel olamadı.

FRANCESCO CALZONA'NIN PERFORMANSI

Slovakya Milli Takımı'nın başında yaklaşık 4 yıl görev alan Calzona, bu süreçte 40 maça çıkarken; 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. İtalyan çalıştırıcının puan ortalaması ise 1.63 oldu.

56 gol atan Slovakya Milli Takımı, buna karşın kalesinde 44 gol gördü.