Ferdi Tayfur'un oğlu Taha: İyi ki benim babamsın

Ferdi Tayfur, son zamanlarda hep kızı Tuğçe Aydın ile olan çekişmesinden, onunla davalık olmasından yana gündeme geldi. Tayfur'un Taha adında bir de oğlu olduğu çok az biliniyor.

En son çocukken bir fotoğrafı yayımlanan Taha Tayfur, yıllar sonra babasının 79'uncu yaş gününü kutlamak için ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur'un Habibe Ümyani Demir'den doğan Taha Tayfur, babasının doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.

17 yaşındaki Taha Tayfur, babasıyla çekildiği fotoğrafı; "İyi ki doğdun, iyi ki benim babamsın. Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum" notuyla paylaştı.

REKLAM KIZIYLA DAVALIK OLDU Ferdi Tayfur, Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Aydın'ın, 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak dava açmıştı.

Ferdi Tayfur, avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla şu açıklamayı yapmıştı: Tarafımızca, Muhammed Aydın aleyhine, müvekkilimiz Ferdi Tayfur adına İstanbul 4'üncü Fikri Sınayi Haklar Hukuk Mahkemesi 2024/162 e. sayılı dosyası ile açmış olduğumuz "Tuğçe Tayfur Store" markasına ilişkin Marka Hükümsüzlüğü davamızda yerel mahkemenin 15/10/2024 tarihli ara kararı uyarınca ilgili markanın 3'üncü şahıslara devir ve temlikinin ihtiyati tedbiren önlenmesine karar verilmiştir. REKLAM