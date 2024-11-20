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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un oğlu Taha: İyi ki benim babamsın - Magazin haberleri

        Ferdi Tayfur'un oğlu Taha: İyi ki benim babamsın

        Ferdi Tayfur'un, Habibe Ümyani Demir ile birliktelikten dünyaya gelen oğlu Taha Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 10:08 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:08
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        "İyi ki benim babamsın"
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        Ferdi Tayfur, son zamanlarda hep kızı Tuğçe Aydın ile olan çekişmesinden, onunla davalık olmasından yana gündeme geldi. Tayfur'un Taha adında bir de oğlu olduğu çok az biliniyor.

        En son çocukken bir fotoğrafı yayımlanan Taha Tayfur, yıllar sonra babasının 79'uncu yaş gününü kutlamak için ortaya çıktı.

        Ferdi Tayfur'un Habibe Ümyani Demir'den doğan Taha Tayfur, babasının doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.

        17 yaşındaki Taha Tayfur, babasıyla çekildiği fotoğrafı; "İyi ki doğdun, iyi ki benim babamsın. Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum" notuyla paylaştı.

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        KIZIYLA DAVALIK OLDU

        Ferdi Tayfur, Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Aydın'ın, 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak dava açmıştı.

        Ferdi Tayfur, avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla şu açıklamayı yapmıştı: Tarafımızca, Muhammed Aydın aleyhine, müvekkilimiz Ferdi Tayfur adına İstanbul 4'üncü Fikri Sınayi Haklar Hukuk Mahkemesi 2024/162 e. sayılı dosyası ile açmış olduğumuz "Tuğçe Tayfur Store" markasına ilişkin Marka Hükümsüzlüğü davamızda yerel mahkemenin 15/10/2024 tarihli ara kararı uyarınca ilgili markanın 3'üncü şahıslara devir ve temlikinin ihtiyati tedbiren önlenmesine karar verilmiştir.

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        Muhammet Aydın, Necla Nazır ve Tuğçe Aydın

        İş bu davamızın sonucunda alınacak karar ile de söz konusu markaya ait franchising alan şahıs veya şirketlerin de hukuksal olarak etkilenebileceği kuvvetle muhtemel olup kamuoyuna tarafımızca saygılarımız duyurulur.

        NECLA NAZIR: SABRIMIN SONUNDAYIM

        Necla Nazır, geçtiğimiz günlerde kızına destek vererek; "Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var. Sabrımın sonundayım" ifadelerini kullanmıştı.

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