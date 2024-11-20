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        Saatlik asgari ücrette AB’nin neresindeyiz?

        Türkiye Avrupa Birliği (AB) ve aday ülkeler arasında haftalık çalışma süresi en uzun olan ülke durumunda bulunuyor. Türkiye'de haftalık çalışma süresi 45 saat iken AB ortalaması 37,1 saat. Hollandalı işçi bir saat çalışarak 16,88 euro kazanırken, Türk işçisi 3,05 euro kazanabiliyor. Saatlik asgari ücrette Türkiye'nin arkasında sadece 2,97 euro ile komşumuz Bulgaristan yer alıyor. Yunanistan'da saatlik asgari ücret 5,92 euroya ulaşıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 20.11.2024 - 06:50 Güncelleme: 20.11.2024 - 06:50
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        Asgari ücrete bir de böyle bakın
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        Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken, ne kadar zam yapılacağına ilişkin tartışmalar da yoğunlaştı. Belirlenecek asgari ücret en az 7 milyon çalışan ile bunların eş ve çocuklarının hayatını etkiliyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Türkiye ile dünyadaki ve Avrupa Birliği’ndeki (AB) asgari ücret sık sık karşılaştırılıyor. Geçen hafta biz de asgari ücret uygulayan AB üyesi ve aday ülkeler ile Türkiye’yi karşılaştıran bir tablo yayımladık. Söz konusu tabloda bir yandan söz konusu ülkelerde ve Türkiye’de asgari ücrete 2003 yılından bu yana yapılan zammı karşılaştırırken, bir yandan da 2024 yılı itibarıyla asgari ücret uygulanan 28 ülke arasında Türkiye’nin sondan 8. sırada olduğuna yer verdik.

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        Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) üye ve aday ülkelerde haftalık ortalama çalışma saatlerini de yayımlıyor. Türkiye’de haftalık çalışma süresi 45 saat olarak uygulanıyor (Basın İş Kanunu’na tabi çalışanlarda bu süre 48 saat). Türkiye, asgari ücret uygulayan ve çalışma süresi verisi bulunan 22 ülke arasında en uzun çalışma süresine sahip ülke konumunda yer alıyor.

        Türkiye’ye en yakın çalışma süresi 42,6 saat ile aday ülke Sırbistan’da uygulanıyor. Bu ülkeyi 40,9 ile Yunanistan, 40,2 ile Polonya, 40,1 saatle de Romanya ve Bulgaristan izliyor.

        Haftalık çalışma süresi en az olan ülke 31,6 saatle Hollanda. Bu ülkenin ardından 34,9 saatle AB’nin en büyük ekonomisine sahip Almanya, 35,8’le İrlanda, 36,4 saatle Belçika geliyor.

        Haftalık ortalama çalışma süresi AB üyesi 27 ülkede 37,1 saat, euro bölgesinde yer alan 20 ülkede ise 36,5 saat düzeyinde bulunuyor.

        TÜRKİYE’DE SAATLİK ASGARİ ÜCRET 3,05 EURO

        AB ülkelerinde genellikle asgari ücret saatlik belirlenirken Türkiye’de günlük olarak belirleniyor. EUROSTAT istatistiklerinde Türkiye’deki brüt asgari ücret 568 euro olarak görünüyor. Ancak, bu veri ocak ayındaki döviz kuruna göre hesaplanan tutarı gösteriyor. Salı günü itibarıyla 2024 yılı ortalama euro kuruna göre hesaplandığında asgari ücretin güncel değeri 549 euroya düşüyor.

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        Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerde uygulanan asgari ücreti, bu ülkelerdeki çalışma saatlerini dikkate alarak yeniden hesapladık. Türkiye’de asgari ücretle çalışan işçi bir saatlik çalışma karşılığı 2024 yılında 3,05 euro (ocak ayındaki kurla ise 3,16 euro) kazanıyor.

        Türkiye’nin gerisinde sadece 2,97 euro ile Bulgaristan bulunuyor. Türkiye’nin önünde ise en yakın 3,18 euro ile Sırbistan yer alıyor. Bu üç ülkenin dışında 4 euronun altında hiçbir ülke bulunmuyor.

        En düşük saatlik asgari ücret sıralamasında Sırbistan’dan sonra 4,26 euro ile Macaristan, 4,50 ile Letonya, 4,63 ile Romanya, 4,73 ile Slovakya, 4,77 euro ile de Çekya geliyor.

        En yüksek saatlik asgari ücret sıralamasında ise 16,96 euro ile Lüksemburg gelirken, bu ülkeyi 16,88 euro ile Hollanda, 14,99’la İrlanda, 14,71’le Almanya, 14,22’yle Belçika, 11,88 euro ile de Fransa izliyor. Komşumuz Yunanistan’da saatlik asgari ücret 5,92 euro.

        HAFTALIK 45 SAATE GÖRE ASGARİ ÜCRET SIRALAMASI DEĞİŞİYOR

        Türkiye’de olduğu gibi haftada 45 saat çalışılması halinde aylık asgari ücretin ne olduğunu da hesapladık. Böyle bir hesaplamada, ilk sırada yer alan Lüksemburg’da asgari ücret 2.571 eurodan 3.053 euroya, Hollanda’da 2.134’ten 3.039 euroya, İrlanda’da 2.146’dan 2.697’ye, Almanya’da 2.054’ten 2.648 euroya yükseliyor. Komşularımız Yunanistan’da 968’den 1.065 euroya, Bulgaristan’da 477’den 535 euroya, yakın komşumuz Romanya’da ise 743’ten 834 euroya çıkıyor.

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        #asgari ücret
        #saatlik asgari ücret
        #Avrupa Birliği
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