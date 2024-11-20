Saatlik asgari ücrette AB’nin neresindeyiz?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken, ne kadar zam yapılacağına ilişkin tartışmalar da yoğunlaştı. Belirlenecek asgari ücret en az 7 milyon çalışan ile bunların eş ve çocuklarının hayatını etkiliyor.

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Türkiye ile dünyadaki ve Avrupa Birliği’ndeki (AB) asgari ücret sık sık karşılaştırılıyor. Geçen hafta biz de asgari ücret uygulayan AB üyesi ve aday ülkeler ile Türkiye’yi karşılaştıran bir tablo yayımladık. Söz konusu tabloda bir yandan söz konusu ülkelerde ve Türkiye’de asgari ücrete 2003 yılından bu yana yapılan zammı karşılaştırırken, bir yandan da 2024 yılı itibarıyla asgari ücret uygulanan 28 ülke arasında Türkiye’nin sondan 8. sırada olduğuna yer verdik.

REKLAM Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) üye ve aday ülkelerde haftalık ortalama çalışma saatlerini de yayımlıyor. Türkiye’de haftalık çalışma süresi 45 saat olarak uygulanıyor (Basın İş Kanunu’na tabi çalışanlarda bu süre 48 saat). Türkiye, asgari ücret uygulayan ve çalışma süresi verisi bulunan 22 ülke arasında en uzun çalışma süresine sahip ülke konumunda yer alıyor.

Türkiye’ye en yakın çalışma süresi 42,6 saat ile aday ülke Sırbistan’da uygulanıyor. Bu ülkeyi 40,9 ile Yunanistan, 40,2 ile Polonya, 40,1 saatle de Romanya ve Bulgaristan izliyor. Haftalık çalışma süresi en az olan ülke 31,6 saatle Hollanda. Bu ülkenin ardından 34,9 saatle AB’nin en büyük ekonomisine sahip Almanya, 35,8’le İrlanda, 36,4 saatle Belçika geliyor.

Haftalık ortalama çalışma süresi AB üyesi 27 ülkede 37,1 saat, euro bölgesinde yer alan 20 ülkede ise 36,5 saat düzeyinde bulunuyor. TÜRKİYE’DE SAATLİK ASGARİ ÜCRET 3,05 EURO AB ülkelerinde genellikle asgari ücret saatlik belirlenirken Türkiye’de günlük olarak belirleniyor. EUROSTAT istatistiklerinde Türkiye’deki brüt asgari ücret 568 euro olarak görünüyor. Ancak, bu veri ocak ayındaki döviz kuruna göre hesaplanan tutarı gösteriyor. Salı günü itibarıyla 2024 yılı ortalama euro kuruna göre hesaplandığında asgari ücretin güncel değeri 549 euroya düşüyor.

REKLAM Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerde uygulanan asgari ücreti, bu ülkelerdeki çalışma saatlerini dikkate alarak yeniden hesapladık. Türkiye’de asgari ücretle çalışan işçi bir saatlik çalışma karşılığı 2024 yılında 3,05 euro (ocak ayındaki kurla ise 3,16 euro) kazanıyor. Türkiye’nin gerisinde sadece 2,97 euro ile Bulgaristan bulunuyor. Türkiye’nin önünde ise en yakın 3,18 euro ile Sırbistan yer alıyor. Bu üç ülkenin dışında 4 euronun altında hiçbir ülke bulunmuyor.

En düşük saatlik asgari ücret sıralamasında Sırbistan’dan sonra 4,26 euro ile Macaristan, 4,50 ile Letonya, 4,63 ile Romanya, 4,73 ile Slovakya, 4,77 euro ile de Çekya geliyor. En yüksek saatlik asgari ücret sıralamasında ise 16,96 euro ile Lüksemburg gelirken, bu ülkeyi 16,88 euro ile Hollanda, 14,99’la İrlanda, 14,71’le Almanya, 14,22’yle Belçika, 11,88 euro ile de Fransa izliyor. Komşumuz Yunanistan’da saatlik asgari ücret 5,92 euro.